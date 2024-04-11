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487 مشاركاً في «ختامية» الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

487 مشاركاً في «ختامية» الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
12 ابريل 2024 00:48

الظفرة (الاتحاد)

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تشهد بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، منافسة بين 487 مشاركاً ومشاركة في مرحلتها الختامية بمدينة المغيرة في الظفرة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى بعد غدٍ الأحد.
وانطلقت قوارب المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق الصيد البحري في الدولة، منذ صباح أمس، بحثاً عن أكبر سمكة كنعد بالتزامن مع موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، إذ يتنافس في فئة الرجال 438 مشاركاً، وفي فئة النساء 49 مشاركة، إذ يتم تسليم الصيد ووزنه في موقع التسليم على شاطئ المغيرة.
وتسعى البطولة إلى الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهُواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشّاق الصيد، وجعل المسابقة موسمية.
وخصصت الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد 20 جائزة بقيمة 929 ألف درهم، للفائزين في فئتي الرجال والنساء «10 جوائز لكلِّ فئة»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كلِّ فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 80 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 60 ألف درهم، وتُوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.
وتتوج البطولة مع انتهاء مرحلتها الختامية الفائزين بجائزة «بطل الموسم»، التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث (السلع، المغيرة، الظفرة الختامية)، والتي خصص لها سيارتين للحاصلين على اللقب في الفئتين (سيارة لفئة النساء، وسيارة لفئة الرجال).

بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
صيد الكنعد
الظفرة
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