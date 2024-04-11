«الإمارات لقفز الحواجز» تنطلق في بوذيب اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز في نسختها الـ(25)، في صالة سلطان بن زايد الكبرى بأكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز من جميع الفئات، وخيول القفز الصغيرة عمر (5، 6، 7) سنوات، وتشتمل البطولة على 23 شوطاً تقام في ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين راعي دوري الإمارات لقفز الحواجز وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورصدت لها جوائز مالية يبلغ مجموعها 715 ألف درهم.

ويتوّج بألقاب البطولة الفرسان الفائزون من جميع الفئات، ويشهد يومها الأول أولى منافسات بطولة الإمارات لخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، وعمر 6 سنوات، وفئات الفرسان الأشبال، والمبتدئين المستوى المتقدم (3)، وفرسان المستوى الثاني، والمنافسة الأولى لكأس الاتحاد ثم أولى منافسات (بطولة الإمارات) لفئة فرسان المستوى الأول، وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة ويتم ترحيل نتائجها إلى يومي البطولة الثاني والثالث، حيث يشهد يومها الثاني غداً السبت، نهائي فئة الأشبال من جولة واحدة على حواجز 110 سم، والمبتدئين المستوى المتقدم (3) من جولتين على حواجز 115 سم، ونهائي فرسان المستوى الثاني من جولتين على حواجز 120 سم، ثم المنافسة الثانية لكأس الاتحاد من جولتين على حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سم.

وتستكمل بقية الألقاب في ثالث أيام البطولة بعد غدٍ الأحد وجميع منافساتها بمواصفات الجولتين عدا منافسة المبتدئين من جولة واحدة على حواجز 110 سم، وفيه ختام الخيول الصغيرة 5 سنوات على حواجز 115 سم، وعمر 6 سنوات على حواجز 125 سم، ثم عمر 7 سنوات (مواليد 2017) على حواجز 130 سم، وختام الفرسان من فئة (الجونيورز) على حواجز 130 سم، وفئة الفرسان الشباب على حواجز 135 سم، والختام ببطولة الإمارات لفرسان المستوى الأول على حواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم، وجوائزها (300) ألف درهم.