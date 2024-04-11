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«الزعيم» و«فخر أبوظبي» يتعادلان 2-2

«الزعيم» و«فخر أبوظبي» يتعادلان 2-2
11 ابريل 2024 22:45

 
معتز الشامي (دبي)

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تعادل العين والجزيرة 2-2، في «المباراة المؤجلة» ضمن «الجولة 13»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «36 نقطة» في المركز الثالث، مقابل «22 نقطة» لـ «فخر أبوظبي» في المركز الثامن.
وسجل للعين، كوامي في الدقيقة 51، وماتياس بالاسيوس في الدقيقة 62، فيما أحرز للجزيرة، برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 11، وممادو كوليبالي في الدقيقة 94.
اندفع الجزيرة إلى الأمام للضغط على مفاتيح لعب العين، ومالت الخطورة مع مرور الوقت لمصلحة الضيوف، في ظل ارتباك أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 11 يستغل برونو دي أوليفيرا خطأ في التمركز لدفاع «البنفسج»، ليتلقى تمريرة أمام منطقة الجزاء، ويُطلق قذيفة متقنة تسكن شباك خالد عيسى حارس العين، وسط غياب الرقابة الدفاعية، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في شباك «البنفسج»، من أصل 7 أهداف سجلها في «دوري المحترفين».
وكاد خلفان مبارك أن يسجل هدفاً ثانياً للجزيرة، من هجمة منظمة، إلا أن خالد عيسى أنقذ الموقف في التوقيت المناسب، واندفع لاعبو العين في محاولة لتعديل النتيجة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، في أغلب فترات الشوط الأول، وأجرى جريجوري مدرب الجزيرة تبديلاً اضطرارياً لإصابة كيبانو، وأشرك ريتشارد أكونور بدلاً منه، وارتكب خالد عيسى خطأ خارج المنطقة، وتهيأت الكرة أمام عمر تراوري داخل المنطقة، إلا أنه سدد خارج المرمى، لينتهي الشوط بتقدم «فخر أبوظبي» بهدف.
وفي الشوط الثاني، دفع كريسبو بالأوراق الرابحة، حيث أشرك كاكو بدلاً من محمد عباس، وأحمد برمان بدلاً من الكوري بارك، ونجح «الزعيم» في إدراك التعادل برأسية كوامي الذي تلقى كرة ركنية داخل المنطقة، حولها إلى داخل شباك علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 51، وهو الهدف الخامس للاعب في «دوري المحترفين» بضربات رأسية، من أصل 7 أهداف سجلها في البطولة، من بينها 6 أهداف جاءت من ركنية، ومع مرور الوقت مالت الأفضلية لمصلحة العين، بعدما سيطر لاعبوه على مجريات اللعب.
وتمكن بالاسيوس من وضع «الزعيم» في المقدمة، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62، أطلقها صاروخية في شباك خصيف، ليصبح الهدف هو الأول لـ «الزعيم» في شباك الجزيرة من ركلة حرة مباشرة، في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين.
وأجرى كريسبو تبديلاً عندما أشرك جوسنا بدلاً من عمير أتزيلي، وفي الثواني الأخيرة، نجح الجزيرة في إدراك التعادل، بتسديدة قوية من ممادو كوليبالي في الدقيقة 94.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
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