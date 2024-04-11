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الرياضة

فاران يُصيب «الشياطين» بـ «ضربة موجعة»!

فاران يُصيب «الشياطين» بـ «ضربة موجعة»!
12 ابريل 2024 00:53

 
لندن (د ب أ)

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تلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة، بعدما تأكيد غياب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع الفريق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن الموسم الثاني لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج شهد سلسلة من مشاكل اللياقة البدنية، حيث تأثر خط الدفاع بشكل خاص.
وعانى مانشستر يونايتد في أغلب الموسم من نقص في مركز الظهير الأيسر، بسبب إصابة الثنائي لوك شاو وتيريل مالاسيا، وفي الوقت نفسه تتفاقم مشاكل الفريق في قلب الدفاع. وعانى ليساندرو مارتينيو وفيكتور ليندلوف من الإصابات، فيما غاب الثنائي فارات وجوني إيفانو عن الفريق في المباراة التي تعادل فيها 2-2 مع ليفربول، بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة تشيلسي يوم الخميس الماضي.
ويغيب الثنائي مرة أخرى أمام بورنموث يوم الأحد، وعلى الأرجح لن يعود فاران للفريق حتى الشهر المقبل.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان: «يغيب رافاييل فاران عن الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراتنا مع تشيلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي». وأضاف البيان: «يهدف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم للعودة إلى المباريات قبل نهاية الموسم في مايو».
وأكمل البيان: «كما يغيب أيضاً المدافع جوني إيفانز عن مباراة السبت أمام بورنموث، ولفترة أقل بسبب مشكلة عضلية».
وشارك فاران «30 عاماً» في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وينتهي تعاقده في هذا الصيف.
وشارك إيفانز، الذي عاد على نحو مفاجئ لمانشستر في العام الماضي، في 29 مباراة، وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، بنهاية الموسم الجاري.
ويبدو أن هاري ماجوير والمدافع الشاب ويلي كامبوالا سيبدآن مباراة بورنموث في التشكيل الأساسي.

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