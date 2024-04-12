بونو.. «التتويج الأول»



أبوظبي (د ب أ)



أعرب المغربي ياسين بونو، حارس الهلال عن سعادته بالتتويج بأول لقب له مع الهلال، بعد حصد كأس السوبر السعودي، بالفوز على الاتحاد 4-1، في نهائي البطولة التي احتضنتها أبوظبي.

وقال بونو، في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إنه كان يتوقع الحصول على البطولات مع الهلال، لاسيما أنه فريق بطولات، لذا عمل على أن يكون حاضراً دائماً في المواجهات الكبرى والحاسمة من أجل التتويج باللقب.

ولفت بونو إلى أن لاعبي الهلال لن يتهاونوا بعد التتويج بأول لقب، مؤكداً أنه سيكون حافزاً للفريق من أجل مواصلة التتويج.

ووجه بونو الشكر لجماهير الهلال على دعمها الكبير للفريق في رحلته بكأس السوبر في أبوظبي رغم ظروف العيد، متمنياً أن يواصل إسعادهم، والعمل من أجل مزيد من البطولات.

من جانبه، أكد البرازيلي مالكوم، مهاجم الفريق، سعادته بتسجيل هدفين في المباراة.

وقال مالكوم بعد نهاية اللقاء، إن المباراة كانت صعبة، لكن لاعبي الهلال تمكنوا من فرض أسلوبهم، الأمر الذي منحه الفوز بجدارة.

وأضاف أن الفوز بأول لقب هذا الموسم يعد دفعة معنوية للفريق، من أجل المزيد من الألقاب خلال هذا الموسم.

وأشاد اللاعب البرازيلي بدعم جماهير الهلال، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيفتح الباب أمام الفريق للمزيد من الألقاب وتقديمها هدية للجماهير.