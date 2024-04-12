«اللجنة الفنية» تعتمد جدول مباريات القدم والطائرة في «خليجية الشباب»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة الفنية جدول مباريات كرة القدم، ضمن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، في الوقت الذي تابعت المنتخبات المشاركة وضع اللمسات الفنية الأخيرة، من خلال التحضيرات التي تجريها قبل أيام من انطلاق الحدث الأول من نوعه على صعيد الفئة الرياضية التي تعد أساس المستقبل.

وتشهد منافسات كرة القدم مشاركة 4 منتخبات، وهي الإمارات والكويت وعُمان والبحرين، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم احتساب إجمالي النقاط في تحديد الترتيب النهائي، وتجرى المباريات على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

وتنطلق الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل بمباراة الإمارات مع عُمان في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً، تليها مباراة الكويت والبحرين في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتقام الجولة الثانية 19 أبريل، حيث يلعب الإمارات مع البحرين في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً، والكويت مع عُمان في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتقام الجولة الثالثة والختامية 22 أبريل، يلتقي الإمارات مع الكويت في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً، وعُمان مع البحرين في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وخاطبت اللجنة الفنية المنتخبات المشاركة ببرنامج التدريبات الرسمية المحددة للمسابقة، والتي تنطلق يوم الأحد، وتتواصل يومياً ماعدا أيام المباريات.

وتشكل منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية فرصة متميزة لمنح اللاعبين الواعدين تحت 17 عاماً المجال للتنافس، وإبراز قدراتهم على الصعيد الخارجي، إلى جانب عيش أجواء الحدث الخليجي الذي يقام للمرة الأولى من أجل تعزيز النشاط الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأطر التواصل بين أبنائها.

واعتمدت اللجنة الفنية جدول مباريات مسابقة الكرة الطائرة، والتي تقام بمشاركة 6 منتخبات، وهي الإمارات والكويت، وعُمان، والبحرين، والسعودية وقطر.

وتنطلق مباريات البطولة 20 أبريل الجاري، في صالة نادي النصر بدبي، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ويُتوج باللقب المنتخب الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وفي حال التساوي بين أكثر من منتخب، يتم اللجوء إلى فارق النقاط.

وتقام 3 مباريات يومياً، وفق توقيتات ثابتة، حيث تنطلق المباراة الأولى في الساعة 11 صباحاً، والثانية في الواحدة بعد الظهر، والثالثة في الثالثة عصراً، من 20 إلى 25 أبريل، على أن تحصل المنتخبات المشاركة على يوم راحة 23 أبريل.

ويشهد اليوم الأول 20 أبريل، 3 مواجهات تجمع قطر مع السعودية، والكويت مع البحرين، والإمارات مع عُمان، وفي 21 أبريل، تلتقي الكويت مع عُمان، وقطر مع البحرين، والإمارات مع السعودية، وفي 22 أبريل، تتقابل البحرين مع السعودية، وعُمان مع قطر، والإمارات مع الكويت.

وتستأنف مباريات المسابقة 24 أبريل، بمواجهات الكويت مع قطر، وعُمان مع السعودية، والإمارات مع البحرين، والختام 25 أبريل، بلقاءات البحرين مع عُمان، والسعودية مع الكويت، والإمارات مع قطر.