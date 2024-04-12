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الرياضة

الحمادي: اليد «كاملة العدد»

الحمادي: اليد «كاملة العدد»
12 ابريل 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكد ناصر الحمادي، رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، أمين عام اتحاد اليد، أن مسابقة كرة اليد تشهد مشاركة جميع المنتخبات الخليجية، وتقام بنظام دوري من دور واحد، وتستضيفها صالة نادي البطائح، منوهاً بأن قرعة المباريات تجرى 18 أبريل، يليها في اليوم التالي الاجتماع الفني للبطولة، على أن تبدأ المباريات 20 أبريل.
وأضاف أن كل منتخب يلعب 5 مباريات، حيث تقام 3 مباريات 20 أبريل، ومثلها 21 أبريل، وتحصل الفرق على يوم راحة 22 أبريل، وتعود المباريات 23 و24 أبريل، ثم يوم راحة 25 أبريل، وتختتم 26 أبريل، على أن تغادر الوفود 27 أبريل.
وحول الأطقم التحكيمية، قال: «هناك طاقم تحكيم من كل دولة، ومراقب فني، بالإضافة إلى أن لكل دولة عضو باللجنة الفنية، على أن تكون رئاسة اللجنة من الإمارات، والجميع جاهز للحدث الخليجي الذي يقام للمرة الأولى بالإمارات، وفي نسختها الأولى، ولدينا من الخبرات التنظيمية والكوادر الإدارية، ما يؤكد نجاح الحدث قبل أن يبدأ، ولدينا تواصل مع جميع الاتحادات الخليجية، لعمل الترتيبات اللازمة، ونكون في استقبالهم في بلدهم».
وأشار إلى أن المنتخب يواصل تدريباته، استعداداً للدورة، في الوقت الذي دفعنا بمنتخب الناشئين الذي يشارك في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2025، التي تستضيفها إيران، من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، لتكون الدورة خير إعداد للمنتخب، خاصة أن المنتخبات الخليجية قوية، وتنافس في كل البطولات، والاستفادة الفنية ستكون كبيرة.

الإمارات
أبوظبي
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دورة الألعاب الخليجية
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