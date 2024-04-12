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الرياضة

نيو أورليانز.. «الضرب أولاً وأخيراً»!

نيو أورليانز.. «الضرب أولاً وأخيراً»!
12 ابريل 2024 10:59

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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عزّز نيو أورليانز بيليكانز حظوظه في حجز مقعدٍ للتأهّل المباشر إلى «البلاي أوف»، بعد فوزه على مضيفه ساكرامنتو كينجز 135-123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتعملق «الثنائي» زيون وليامسون، وماك ماكلونج في تسجيل كلّ منهما 31 نقطة، بالإضافة إلى 27 نقطة من تري مورفي، لقيادة فريقهم إلى الفوز في «معركة محتدمة» ضمن المنطقة الغربية التي حُسم فيها تأهّل خمسة فرق حتّى الآن.
ويُمكن لنيو أورليانز أن يحتفظ بالمركز السادس الأخير المؤهل مباشرة، ويتفادى لعب الأدوار التأهيلية، في حال تحقيقه الفوز في آخر مباراتين أمام مضيفه جولدن ستايت ووريرز التاسع، وعلى أرضه بمواجهة لوس أنجلوس ليكرز العاشر «الأحد».
وسيطر الضيوف على المباراة في معظم أوقاتها، وتقدّموا 34-11 في الربع الأوّل، بعدما كانوا متقدمين 18-0 منذ البداية.
وقال ماكلونج، «اضرب أولاً واضرب أخيراً» أدرِك العمل الذي يجب أن تقوم به، افهم التحضيرات، تسلّ، واستمتع بنعمة أن تكون قادراً على على لعب هذه اللعبة في أعلى مستوى».
من جانب أصحاب الأرض، سجّل النجم ديأرون فوكس أعلى عدد من النقاط في المباراة «33».
وبقيَ كينجز في المركز الثامن بعد خسارته الـ35، مقابل 45 فوزاً، مثل ليكرز، وووريرز الذي فاز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 100-92.
سجّل ستيفن كوري أعلى عدد من النقاط في المباراة لفريقه «22»، وأضاف زميله الكونغولي جوناثان كومينجا 19، فيما كان ديأندري أيتون الأفضل في المباراة عامة، بتسجيله 25 نقطة، لم تكن كافية لتجنّب الخسارة.

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