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الرياضة

السعودية تشارك في «20 لعبة» بـ «خليجية الشباب»

السعودية تشارك في «20 لعبة» بـ «خليجية الشباب»
12 ابريل 2024 11:12

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات بـ178 لاعباً ولاعبة «145 لاعباً و33 لاعبة» يتنافسون في 20 لعبة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والمبارزة والسهام، والدراجات، والريشة الطائرة، والبلياردو، والكاراتيه، والتايكوندو، والشطرنج، والجو جيتسو، والملاكمة، والفروسية، والجولف، والرياضات الإلكترونية، وألعاب القوى البارالمبية.
وتواصل المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة، استعداداتها للمحفل الخليجي، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، لتحقيق إنجازات رياضية، والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من الميداليات.

 

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أبوظبي
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دورة الألعاب الخليجية
السعودية
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