حياة آل خليفة: أشكر الإمارات على الاستضافة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة الأولمبية بمملكة البحرين مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات، ببعثة تضم 197 شخصاً، من بينهم 122 لاعباً ولاعبة في 17 لعبة، فضلاً عن الأجهزة الفنية والإدارية والحكام.

وتضم المنتخبات البحرينية 4 لاعبين ولاعبات في ألعاب القوى، و12 لاعباً في الكرة الطائرة، و4 لاعبين ولاعبات في ألعاب القوى البارالمبية، و8 لاعبين ولاعبات في كرة الطاولة، ولاعبين في البلياردو، و11 لاعباً ولاعبة في السباحة، و4 لاعبين في الجو جيتسو، و6 لاعبين في الدراجات الهوائية، و22 لاعباً في كرة القدم، و4 لاعبين ولاعبات في الشراع، و9 لاعبين ولاعبات في التايكواندو، و6 لاعبين ولاعبات في المبارزة، و4 لاعبين ولاعبات في الريشة الطائرة، و3 لاعبين ولاعبات في الشطرنج، و18 لاعباً في كرة اليد، و4 لاعبين في الترايثلون، بالإضافة إلى لاعب واحد في الجودو.

ويشارك 10 حكام من البحرين في منافسات كرة الطائرة والطاولة والسباحة والدراجات الهوائية وكرة القدم والمبارزة وكرة اليد.

وقالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة: «أشكر الإمارات الشقيقة على مبادرتها المتميزة باستضافة واحتضان دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والشابات».

وأوضحت أهمية وقيمة دعم القدرات الخاصة بالفئات المشاركة، وصقل تجاربهم، من خلال هذه المنافسات التي تحقق الكثير من الفوائد الإيجابية.

ودعت الشيخة حياة آل خليفة إلى استمرار مثل هذه المنافسات، مع ضرورة التركيز والاهتمام بالرياضات الأولمبية، لتعزيز فرص التأهل لأبطال الدول العربية إلى النهائيات.

وتوقعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة الكثير من النتائج الإيجابية لدورة الألعاب الخليجية على المستوى الفني للاعبين واللاعبات، وبروز العديد من المواهب في الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضافت: «لا تمثل الدورة أهمية كبيرة للمنافسات الرياضية فقط، وإنما يمتد أثرها إلى تعزيز الصلات والتعارف بين أبناء دول مجلس التعاون، كما أنها تعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين، وصولاً إلى رؤية مشتركة تخدم تطلعاتنا في الدول الخليجية لتعزيز استدامة التنمية والتطور».