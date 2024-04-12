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الرياضة

133 لاعباً يمثلون عُمان في «خليجية الشباب»

133 لاعباً يمثلون عُمان في «خليجية الشباب»
12 ابريل 2024 11:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة الأولمبية العُمانية مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات ببعثة مؤلفة من 133 لاعباً ولاعبة، ينافسون في 14 لعبة، هي الإبحار الشراعي، كرة القدم، الجولف، التايكواندو، الرياضات المائية، ألعاب القوى، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، الشطرنج، المبارزة، كرة الطاولة، البلياردو والسنوكر، الفروسية.
واستعرضت اللجنة الأولمبية العُمانية في لقاء مع ممثلي الاتحادات واللجان الرياضية المشاركة في الدورة الخليجية التفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالمشاركة، والجدول الزمني للمنافسات وأماكن إقامتها.
ويشارك في الدورة 11 حكماً عُمانياً في رياضات الإبحار الشراعي والجولف، والتايكواندو وكرة الطاولة، والشطرنج والرياضات المائية وألعاب القوى والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، والمبارزة.

الإمارات
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عمان
دورة الألعاب الخليجية
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