عيسى هلال: «خليجية الشباب» تعزز ريادة الإمارات في التنظيم

أبوظبي (الاتحاد)



رحب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، باستضافة الشارقة بعض مسابقات دورة الألعاب الخليجية للشباب، وقال: إن المجلس والأندية والمرافق الرياضية كلها بالإمارة في خدمة اللجنة المنظمة للدورة، حتى تتكلل جهودها بالنجاح، وتعزز الإمارات ريادتها في تنظيم واستضافة أهم الأحداث والبطولات الإقليمية والدولية والعالمية، وأضاف أن الدورة الخليجية تعلق عليها آمالاً كبيرة في رفع مستوى الرياضيين بدول مجلس التعاون، لأنها تجمع اللاعبين في أهم مرحلة من مراحل عطائهم الرياضي.

وأضاف: الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كفل للشارقة هذا التميز، وذلك الثراء في الإمكانات الرياضية، والبنية التحتية المتطورة لمنشآتها، وعلى العهد بها تكون حاضرة دائم،اً لتسهم بكل ذلك في نجاح أي حدث رياضي يعرف طريقه إلى دولة الإمارات.

وتمنى الحزامي في ختام تصريحه التوفيق لشباب الإمارات ليعتلوا منصات التتويج، لتكتمل منظومة النجاح، تنظيمياً وفنياً.