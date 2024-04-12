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الرياضة

سلطان الطاهر: «الأول» طموح «الشطرنج»

سلطان الطاهر: «الأول» طموح «الشطرنج»
12 ابريل 2024 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشف سلطان الطاهر، رئيس اللجنة الفنية لبطولة الشطرنج، ضمن دورة الألعاب الخليجية عن أسماء لاعبي منتخب الإمارات المشارك في البطولة، مؤكداً أن المنافسات ستكون في الشطرنج السريع والخاطف والفرق لفئتي تحت 14 سنة للذكور والإناث، وتحت 18 سنة للذكور والإناث، وتقام المنافسات بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وقال: نشارك بـ 13 لاعباً ولاعبة، حيث يضم منتخبنا تحت 18 سنة، عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود جابر الزرعوني وغيث النعيمي، ومنتخب تحت 14 سنة، يضم سالم جاسم ومحمد يوسف، وعامر سعيد، والبنات تحت 18 سنة، أحلام راشد وفاطمة سيف، وشمة خلفان، والبنات تحت 14، روضة السركال وعنود عيسى وعهود عيسى.
وأشار إلى أن الجهاز الفني يعقد اجتماعاً مع المنتخب المشارك، مشيراً إلى أن البطولات الرمضانية كانت خير إعداد للاعبين واللاعبين، لأن شهر رمضان شهد أكثر من 5 بطولات، وكانت محطات قوية للإعداد، وهناك تحضيرات يومية مع التركي عزيز ميرت، مدرب منتخب الشباب، والمدرب الكوبي والتر أرانسيبيا مدرب البنات، والطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات كبيرة للدولة في المحفل الخليجي.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات للألعاب التي تقام في الشارقة، لوضع اللمسات الأخيرة لكل لعبة، وتصل فرق الشطرنج 17 أبريل، والاجتماع الفني 18 أبريل في الفترة الصباحية، على أن تنطلق منافسات في الفترة المسائية.

الإمارات
أبوظبي
دبي
دورة الألعاب الخليجية
الشطرنج
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