جاسبريني يستمتع باللحظة!



لندن (د ب أ)



أكد جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، أنه يريد الاستمتاع باللحظة فقط، عقب فوز فريقه الكبير على مضيفه ليفربول الإنجليزي، ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبات أتالانتا على مشارف التأهل إلى «المربع الذهبي» في المسابقة القارية، بعدما حقق مفاجأة مدوية بفوزه الكبير 3-صفر على ليفربول، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

وبات يكفي أتالانتا الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه يوم الخميس القادم، للتأهل إلى المربع الذهبي، ومواصلة مشواره في البطولة.

ورغم ذلك، حذر جاسبريني من أن فريقه لم ينجز سوى نصف المهمة فقط، وقال جاسبريني: «الليلة كانت مذهلة، لم أقم بأي تغييرات حتى مرور 10 دقائق على النهاية، لأنه من الصعب تغيير أي شيء في فريق صمد حتى الدقيقة 90 بأفضل طريقة».

أضاف مدرب الفريق الإيطالي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، عقب المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد «لا بأس من أن نحتفل بمثل هذا الانتصار، ولكننا ندرك جميعاً أنه سينبغي علينا التغلب على كل شيء في غضون 7 أيام في بيرجامو، لأن ليفربول فريق قوي بالفعل، ويمكنه قلب الطاولة، وتسجيل الأهداف سريعاً».

وقال جاسبريني، «يتعين علينا أن نخوض مباراة أخرى دقيقة للغاية في كل جانب، ونكرر ما قمنا به في مباراة الذهاب، لأنه لم يتم حسم أي شيء، لكن تفوقنا في لقاء الذهاب يجعلنا نأمل في الأفضل».



