كلوب يتحدث عن «الانتكاسة الكبيرة»



لندن (د ب أ)



وصف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي خسارة فريقه القاسية أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بـ «الانتكاسة الكبيرة».

وخسر ليفربول صفر- 3 أمام أتالانتا، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليصبح قريباً للغاية من وداعها، بعدما أصبح مطالباً للفوز بفارق 4 أهداف على الأقل في لقاء الإياب بإيطاليا يوم الخميس المقبل، من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي.

وصادف ليفربول سوء حظ بالغ في اللقاء، بعدما تصدى القائم لتسديدة من هارفي إليوت، في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أتالانتا 1-صفر، فيما ألغى حكم المباراة هدفاً للمصري محمد صلاح، الذي نزل في الشوط الثاني بداعي التسلل، بينما اغتنم أتالانتا الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء.

وصرح كلوب، بعد أول هزيمة لليفربول بملعب أنفيلد منذ ما يقرب من 14 شهراً: «كانت مباراة سيئة حقاً.

وأضاف كلوب «بدأنا بشكل جيد حقاً، ثم لم نستمر على النهج نفسه، فقدنا السيطرة نسبياً، لقد كان الأمر غريباً بالفعل، ولكن من حيث كرة القدم كان الأمر عبارة عن انضباط تكتيكي». أوضح مدرب ليفربول في تصريحاته التي أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: كانت هناك فرصة كبيرة لداروين نونيز، ثم لم يحالف الحظ هارفي، في الوقت الذي هز فيه لاعبو أتالانتا الشباك.

وقال كلوب عندما سئل عما إذا كانت حظوظ ليفربول في الصعود للدور قبل النهائي لا تزال قائمة: أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لست في حالة مزاجية للتفكير في مباراة ستقام بعد أسبوع، خاصة أن هناك لقاء آخر سيجرى يوم الأحد القادم.

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: ما نحن فيه، ربما يكون انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا، من حيث الأداء، لذا ينبغي أن نلعب في اللقاءات القادمة بشكل أفضل.

ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية، عقب تعادله 2- 2 مع مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حالياً برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر.