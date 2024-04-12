«سباق ثلاثي» على لقب هداف «الراقي»



علي معالي (دبي)



سباق ساخن بين ثلاثي هجوم البطائح على لقب هداف الفريق، بعدما وصل رصيد الكاميروني أناتولي أبانج، والبرازيلي ألفارو دي أوليفيرا، والمالي سيكو بابا إلى 5 أهداف، مع نهاية «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعتبر «الثلاثي» مفاجأة رائعة قدمها «الراقي»، في الموسم الثاني على التوالي بالدوري، خاصة «الشاب» ألفارو دي أوليفيرا «22 عاماً» «الوافد الجديد» إلى الفريق هذا الموسم، قادماً من دبا، ووصل مع نهاية الجولة إلى الرصيد نفسه مع دبا «5 أهداف»، ويبحث عن رقم قياسي له، اعتباراً من الجولة المقبلة، حيث يلتقي البطائح مع الإمارات في مباراة مؤجلة تحدد لها 20 أبريل الجاري.

ونجح أوليفيرا في تسجيل أهدافه الخمسة، بعد المشاركة في 16 مباراة «850 دقيقة»، وأهمها أمام الوحدة، وانتهت المباراة لمصلحة البطائح 2-1، والجزيرة وتفوق الراقي 3- 2.

وتألق أناتولي «27 عاماً»، منذ أن كان في الدرجة الأولى، واستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي في «المحترفين»، ويملك قدرات هجومية متميزة جعلته منافساً قوياً على لقب هداف الفريق، وعادل رصيده موسم 2020-2021، عندما كان لاعباً مع شريف تيراسبول بالدوري المولدوفي، ويقترب أكثر من الأهداف التي سجلها مع الفريق في الموسم الماضي «6 أهداف».

ويعد سيكو بابا «23 عاماً» من الكفاءات الشابة، وصاحب المستوى الجيد مع «الراقي»، ويعتمد عليه المدرب في بلوغ المزيد من الطموحات خلال بقية مباريات الموسم، وتألق بابا بصورة لافتة، وتخطى حاجز الأهداف التي أحرزها في حضوره الأول بـ «المحترفين» خلال الموسم الماضي، حيث أحرز هدفين، خلال 22 مباراة، وفي الموسم الجاري، بعد مشاركته في 16 مباراة بصم بـ«خماسية»، ونجح «الثلاثي الهجومي» في قيادة البطائح إلى المركز السابع برصيد 27 نقطة.