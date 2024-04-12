23 خيلاً تتنافس في سباقي الوثبة بفرنسا



فرنسا (الاتحاد)



يستضيف مضمار تاربس العريق في فرنسا، عصر السبت، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتذب السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة فال دادور البالغة 16 ألف يورو، 11 من الخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2100 متر، ويمثل خيول الإمارات المهر «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

وينافس على اللقب الفرس «بيتيت اتيكا» لدانيال لاكيف، وقيادة فالنتين سيجوي، والجواد «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، وقيادة أنتوين ويرل وكلاهما بإشراف أوليفر تريجوديت، و«الغبرا» لمحمد فهد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

ويتنافس أيضا 12 خيلاً عربية أصيلة بسن أربع سنوات فما فوق في السباق الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة ـ جائزة كريس الثاني، البالغة 16 ألف يورو، وتتصدرها الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة ميرلاين أيون.

وينافس على اللقب الفرس «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، و«كاديرا دو كروات» لمحمد شيخ سليمان، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جاري سانشيز، و«أشرقت» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة فالنتين سيكوي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.