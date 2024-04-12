بالأرقام.. «العميد» يستسلم أمام «الزعيم المخيف»!



عمرو عبيد (القاهرة)



واصل الهلال السعودي الحفاظ على «سلسلته القياسية»، بحصد الانتصار الـ34 على التوالي في جميع بطولات الموسم الحالي، بعد الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد بنتيجة «قاسية» 4-1، ليواصل «الزعيم» انفراده بصدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالسوبر السعودي، برصيد 4 ألقاب، ويُعد فوز «العملاق الأزرق» الأكبر في تاريخ نهائيات كأس السوبر، إذ كان فوز «العالمي»، فريق النصر 3-0 على حساب «الزعيم» نفسه عام 2020 متصدراً لتلك القائمة، قبل أن يتراجع إلى «الوصافة» بعد «رُباعية الأزرق» في شباك «العميد».

ولم يعرف «الزعيم» الهزيمة منذ أغسطس الماضي، عندما فقد لقب كأس العرب للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان للأندية» لحساب «العالمي» بعد الخسارة 1-2 في المباراة النهائية، لينطلق «القطار الأزرق» بسرعته القصوى عبر 242 يوماً «بلا هزيمة»، خلال 42 مباراة في مختلف البطولات، شهدت تعادله مرتين فقط مقابل 40 فوزاً، بل إن «الزعيم» رفض التخلي عن «نغمة الانتصارات»، حتى في المباريات الودية، التي شهدت فوزه مرتين خلال «كأس موسم الرياض» أمام إنتر ميامي الأميركي، والنصر السعودي.

والجدير بالذكر أن «الزعيم» يتصدّر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق «مريح» عن وصيفه «العالمي»، يبلغ 12 نقطة، ولم يخسر الهلال أي مباراة في الدوري، حيث فاز 25 مرة، وتعادل في مباراتين فقط، وانطلق «الصاروخ الأزرق» محققاً سلسلة الانتصارات المتتالية القياسية منذ سبتمبر من العام الماضي، الذي شهد آخر تعادل للفريق، وخلال تلك «الرحلة الناجحة» حقق الفريق انتصارات كبيرة بدأت بـ«نصف درزن» من الأهداف في شباك مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا، و9 أهداف دكّ بها مرمى الحزم في الدوري المحلي، ثم «السباعية» أمام أبها قبل «رباعياته» الأخيرة في مواجهة الشباب والخليج في الدوري، وأخيراً أمام الاتحاد في كأس السوبر.

وخلال تلك المباراة في نهائي السوبر، بدا أن «الزعيم» يلعب وحده، حيث شنّ 71 هجمة مكتملة خلالها، بمعدّل هجمة واحدة كل 1.3 دقيقة، مقابل 48 هجمة لـ«العميد»، الذي استسلم للسيطرة «الزرقاء» التي استمرت خلال أغلب فترات المباراة، بنسبة استحواذ على الكرة بلغت 58% مقابل 42% لوصيف السوبر، وكان الهلال الأكثر محاولة على المرمى بأرقام كبيرة ومؤثرة، إذ سدد لاعبوه 19 كرة على المرمى منها 9 بين القائمين والعارضة، بنسبة 47.4%، مقابل إجمالي 5 تسديدات فقط لـ«النمور»، وهو ما يعني أن محاولات «الزعيم» اقتربت من 4 أمثال نظيرتها لفريق الاتحاد!

وتشير الإحصاءات الأكثر عمقاً إلى أن «الزعيم» سدد 13 كرة من داخل منطقة جزاء «العميد»، بنسبة 68.4% من إجمالي محاولاته الهجومية، في حين هدد «النمور» مرمى «بطل السوبر» 4 مرات فقط، من التوغل داخل منطقة الجزاء.

ولهذا كان منطقياً أن يصنع الهلال 9 فرص تهديفية خطيرة مقابل 4 فقط للاتحاد، بجانب تفوق «الزعيم» في أغلب الأرقام الفنية، حيث كان الأعلى دقة في تمرير الكرة بنسبة 88%، وكذلك حال تمريراته الطولية بـ67%، وكان الأكثر حصولاً على الركلات الركنية بإجمالي 8 مقابل واحدة فقط لمنافسه، بجانب تفوقه في المراوغات بنسبة نجاح 65%، وكذلك فوزه بأغلب الثنائيات، بواقع 48 كرة في الالتحامات الأرضية، و19 في الثنائيات الهوائية، مقابل 37 و6 لفريق الاتحاد على الترتيب.