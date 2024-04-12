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الرياضة

ليفركوزن.. «موعد الفرح»

ليفركوزن.. «موعد الفرح»
12 ابريل 2024 12:47

 
ليفركوزن (أ ف ب)

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يستضيف بايرن ليفركوزن نظيره فيردر بريمن «الأحد»، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وهو على بُعد فوز واحد من حسم اللقب الأوّل في تاريخه، لكن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو يضع نصب عينيه هدفاً آخر، وهو موسم اللا هزيمة.
بعد تحقيقه 24 انتصاراً و4 تعادلات، يتجّه ليفركوزن المتصدر بفارق 16 نقطة عن العملاق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وشتوتجارت الثالث «60 نقطة لكل منهما» إلى إنهاء الموسم من دون أي خسارة في الدوري.
أمرٌ لم يسبق أن تحقّق في «البوندسليجا»، ولا حتّى من قبل العملاق «البايرن» صاحب الرقم القياسي بعدد البطولات «33»، والمتوّج في المواسم الـ 11 الماضية.
قال الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي قائد ليفركوزن في مقابلةٍ مع صحيفة «كيكر» المحلية إن فريقه الذي لا يُقهر لن يتوقّف في حال فوزه على بريمن.
وأضاف «نريد أن نخلق شيئاً متميزاً أكثر من الفوز باللقب، وهو إنهاء الموسم في الدوري من دون خسارة».
لكن مدربه ألونسو الذي أعلن بقاءه في منصبه الموسم المقبل، ويبدو في طريقه لقيادة الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعد فوزه على ضيفه وستهام الإنجليزي 2-0 ذهاباً، أشار مراراً إلى أن فريقه لا يجب أن يستبق الأمور، علماً أنه يصارع أيضاً على جبهة الكأس المحلية، حيث وصل إلى النهائي بمواجهة كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية.
وتابع هراديتسكي الذي اعترف أنه «كنت قريباً من استبعاد فكرة الفوز باللقب» قبل هذا الموسم، أن مواصلة سلسلة اللا هزيمة كانت «محفّزة بما يكفي».
وأردف «سيكون أمراً مذهلاً أن نتوّج باللقب، لكن هناك مباريات قليلة متبقيّة (بعد الأحد) ولا يجب أن نخسرها»، وأضاف «حينها لن يكون مجرّد لقب، إنّما لقب عليه حبّة كرز».
وقد لا يحتاج ليفركوزن إلى انتظار موعد المباراة مع بريمن حتّى يحسم اللقب، إذ في حال خسارة بايرن أمام ضيفه كولن كما شتوتجارت الثالث أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت السبت، فسيكون اللقب قد حُسم بالفعل من دون أن يلعب.
وفي حال لم يتحقق ذلك، وبإمكان ليفركوزن أن يحتفل بباكورة ألقابه في الدوري على ملعبه وأمام جماهيره.
قال ألونسو بعد الفوز على وستهام والوصول إلى 42 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات (37 فوزاً مقابل 5 تعادلات) «لدينا العديد من الفرص (لحسم اللقب) لحسن الحظ، لكن سنحاول أن نحسم الأمور الأحد».
وأضاف «يجب أن نكون متحفّزين، لكن ليس زيادة عن اللزوم».
ويُمنّي توماس توخيل مدرب البايرن إكمال المسيرة في دوري أبطال أوروبا بعد الموسم الكارثي في الدوري والكأس، تعادله مع مضيفه أرسنال 2-2 ذهاباً الثلاثاء، يعني أنه يحتاج إلى الفوز إياباً أو الحسم بركلات الترجيح للتأهّل إلى نصف النهائي في مواجهة الأربعاء المقبل التي تسبقها مباراة كولن.
ويدخل الفريق البافاري المباراة في ظل شكوكٍ تحوم حول مشاركة المهاجم سيرج جنابري في مبارياته المقبلة، بعد إصابته بشدٍّ عضليّ في ركبته اليسرى خلال مواجهة أرسنال، وفقاً لما أعلنه النادي.
وبعد خسارتين توالياً في الدوري (أمام الغريم بوروسيا دورتموند 0-2 وهايدنهايم 2-3) قد يتخلى البايرن عن الوصافة أيضاً، في حال لم يتمكن من العودة إلى سكّة الانتصارات، واستمرار شتوتجارت بنتائجه الإيجابية، آخرها الفوز على دورتموند بالذات 1-0.
في المقابل، يحتاج كولن وصيف القاع إلى نتيجة إيجابية، إذ في حال فوزه سيتقدّم للمركز السادس عشر، ويقلّص الفارق مع بوخوم الخامس عشر الآمن إلى نقطة، في حال عدم فوز الأخير على ضيفه هايدنهايم العاشر.
أما شتوتجارت فيسعى لتعزيز موقعه وحسم التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.
ولم يخسر الفريق في آخر عشر مباريات ضمن الدوري في سلسلة تضمّنت 8 انتصارات.
ويلعب لايبزج الرابع على أرضه بمواجهة فولفسبورج الرابع عشر السبت س

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