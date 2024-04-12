«المعدة» تمنع يامال من التألق في موقعة «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يشاهد باريس سان جيرمان الفرنسي «الوجه الحقيقي» للنجم الإسباني الشاب لامين يامال «16عاماً» جناح برشلونة، خلال مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، التي أقيمت بملعب «حديقة الأمراء» معقل «الباريسي»، وانتهت بفوز«البارسا» 3-2.

وكشفت صحيفة «سبورت الكتالونية» النقاب عن السبب وراء تراجع مستوى لامين يامال قليلاً، واختفائه في بعض فترات المباراة، وقالت إن يامال شهد ليلة هادئة نسبياً لم يتوهج فيها كثيراً، على عكس حاله في مباريات سابقة كثيرة، ورغم ذلك أشارت إلى أنه كان له دور في الهدف الأول الذي سجله البرازيلي رافينيا، فهو الذي لعب له التمريرة العرضية التي أخفق الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في الإمساك بها، وأبعدها بيده لتذهب إلى رافينيا ليسجل منها الهدف الأول لـ«البارسا».

وفجرت الصحيفة مفاجأة، إذ أعلنت أن يامال شعر قبل المباراة بآلام شديدة في معدته «ومغص»، ولكنه تحامل على نفسه، ولعب المباراة، بعد تعاطيه بعض «المسكنات»، لأنه لا غنى عن مشاركته فيها، حتى لو لم يكن في أحسن حالاته.

غير أن التعب المفاجئ جعله أقل حيوية ونشاطاً أثناء سير المباراة، واضطر تشافي هيرنانديز المدير الفني إلى إخراجه، بعد 60 دقيقة من اللعب، بعد أن وضح عليه الإعياء، وكان أول تغيير للفريق، ونزل بدلاً منه البرتغالي جواو فيليكس.

واعترفت الصحيفة بأن ما قدمه لامين يامال، خلال الفترة التي لعبها، لم يكن سيئاً بدرجة كبيرة، ولكنه كان بعيداً عن «نسخته السوبر».

وأضافت الصحيفة أن تشافي يأمل في أن تكتمل جاهزية يامال بنسبة 100%، في مباراة العودة بملعب مونتجويك الأولمبي الثلاثاء المقبل، حتى يستطيع الفوز على سان جيرمان، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي حصل على آخر ألقابه فيها 2015.

جدير بالذكر أن الـ 60 دقيقة التي لعبها لامين يامال جعلته أصغر لاعب يشارك في الدور ربع النهائي لهذه البطولة الأوروبية عبر تاريخها.