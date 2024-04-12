السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المعدة» تمنع يامال من التألق في موقعة «الأبطال»!

«المعدة» تمنع يامال من التألق في موقعة «الأبطال»!
12 ابريل 2024 13:47

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
سان جيرمان يضحي بـ «الرباعي» من أجل «النسر»!


لم يشاهد باريس سان جيرمان الفرنسي «الوجه الحقيقي» للنجم الإسباني الشاب لامين يامال «16عاماً» جناح برشلونة، خلال مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، التي أقيمت بملعب «حديقة الأمراء» معقل «الباريسي»، وانتهت بفوز«البارسا» 3-2.
وكشفت صحيفة «سبورت الكتالونية» النقاب عن السبب وراء تراجع مستوى لامين يامال قليلاً، واختفائه في بعض فترات المباراة، وقالت إن يامال شهد ليلة هادئة نسبياً لم يتوهج فيها كثيراً، على عكس حاله في مباريات سابقة كثيرة، ورغم ذلك أشارت إلى أنه كان له دور في الهدف الأول الذي سجله البرازيلي رافينيا، فهو الذي لعب له التمريرة العرضية التي أخفق الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في الإمساك بها، وأبعدها بيده لتذهب إلى رافينيا ليسجل منها الهدف الأول لـ«البارسا».
وفجرت الصحيفة مفاجأة، إذ أعلنت أن يامال شعر قبل المباراة بآلام شديدة في معدته «ومغص»، ولكنه تحامل على نفسه، ولعب المباراة، بعد تعاطيه بعض «المسكنات»، لأنه لا غنى عن مشاركته فيها، حتى لو لم يكن في أحسن حالاته.
غير أن التعب المفاجئ جعله أقل حيوية ونشاطاً أثناء سير المباراة، واضطر تشافي هيرنانديز المدير الفني إلى إخراجه، بعد 60 دقيقة من اللعب، بعد أن وضح عليه الإعياء، وكان أول تغيير للفريق، ونزل بدلاً منه البرتغالي جواو فيليكس.
واعترفت الصحيفة بأن ما قدمه لامين يامال، خلال الفترة التي لعبها، لم يكن سيئاً بدرجة كبيرة، ولكنه كان بعيداً عن «نسخته السوبر».
وأضافت الصحيفة أن تشافي يأمل في أن تكتمل جاهزية يامال بنسبة 100%، في مباراة العودة بملعب مونتجويك الأولمبي الثلاثاء المقبل، حتى يستطيع الفوز على سان جيرمان، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي حصل على آخر ألقابه فيها 2015.
جدير بالذكر أن الـ 60 دقيقة التي لعبها لامين يامال جعلته أصغر لاعب يشارك في الدور ربع النهائي لهذه البطولة الأوروبية عبر تاريخها.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة
باريس سان جيرمان
لامين يامال
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©