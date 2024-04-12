«كاسكاديان» ينافس في كوين إليزابيث ستيكس



عصام السيد (أبوظبي)



يخوض نجم جودلفين «كاسكاديان»، التحدي لإضافة فوز آخر في الفئة الأولى، حيث يتنافس الجواد البالغ من العمر تسع سنوات في سباق كوين إليزابيث ستيكس في رويال راندويك بأستراليا يوم السبت.

وبعد أسبوعين فقط من فوزه للمرة الثانية بسباق الفئة الأولى على لقب «كأس أستراليا» في فليمنجتون، ورفع مكاسبه إلى 10.64 مليون دولار، يعود «كاسكاديان» إلى سيدني للقيام بمهمته الأكثر صعوبة.

وقال المدرب جيمس كامينجز، «إن الفائز بسباقات الفئة الأولى أربع مرات، عاد في حالة ممتازة بعد كأس أستراليا، وكان يحمل آمال فريق التدريب بأكمله في جودلفين، وهو في حملته الأخيرة للسباق بالنسبة لنا، وأعتقد أنه قدم كل شيء طلبناه منه».

كما تواجه «زاردوزي» أهم اختبار لها، عندما تواجه المهرات البالغات من العمر ثلاث سنوات في سباق الأوكس الأسترالي للفئة الأولى.

وحصلت الفائزة بسباق في آر سي أوكس للفئة الأولى، في الربيع الماضي على فرصة أخرى لرفع ألوان جودلفين، بعد حصولها على المركز الثالث خلف المهرات «كيوي»، و«توتا لا فيتا»، بسباق فينيري ستد ستيكس للفئة الأولى في روزهيل 30 مارس.

ويستعد «كورنيش» للوصول إلى القمة في سباق أروفيلد للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، في حين تحمل «ريد كارد» الوزن الأعلى في سباق سافير ستيكس للمهرات والأفراس للفئة الثانية خلال المسافة نفسها.

ويبدأ كامينجز أيضاً في الدفع بالأمهار «برودسيدنج» و«راسب» البالغين من العمر ثلاث سنوات في سباق فيرنهيل مايل «قوائم»، بينما يشارك «رازورز» و«آمور» في سباق جنوب المحيط الهادئ الكلاسيكي «قوائم» على مسافة 1400 متر.

ويتم تمثيل جودلفين، بإشراف كامينجز في مورفيتفيل بوساطة «كالوس» و«أثيلريك» في سباق إروين ستيكس للفئة الثالثة على مسافة تزيد عن 1100 متر.

ويبدأ المدربان أنتوني وسام فريدمان المشاركان في مورنينجتون، بالمهرة «تريمبلز» البالغة من العمر عامين، والمهر السريع «أوستمار» في أديلايد لمصلحة جودلفين.