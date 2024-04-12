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الرياضة

حمد الله ومشجع الاتحاد يتنازلان عن الشكوى

حمد الله ومشجع الاتحاد يتنازلان عن الشكوى
12 ابريل 2024 13:52

 
الرياض (د ب أ)

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تنازل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، والمتفرج الذي اشتبك معه، عن الحق الخاص بكل منهما في الواقعة التي أعقبت حصد الهلال لقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم، حسبما ذكر تقرير إخباري.
وأخفق الاتحاد في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، عقب خسارته القاسية 1- 4 أمام الهلال، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليحصل الفريق «الأزرق» على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الرياضية» السعودية أن الجانبين تنازلا أمام الشرطة، وتبقى الحق العام في الواقعة.
وكان مشجع دخل في مشادة كلامية مع حمد الله، في الدقائق الأولى لتتويج الهلال، وتطور الأمر إلى اشتباك انتهى سريعاً مع تدخل لاعبين ومتفرجين ومنظمين لإنهائها.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، المشادة بين اللاعب والمتفرج ثم رش الأول الماء من قارورة بلاستيكية على الثاني الذي حاول، بدوره، ضرب المهاجم الاتحادي مرتين.
وظهر حمد الله، في مقطع فيديو لاحق، وهو يخرج من أرضية الملعب تجاه غرفة الملابس وبرفقته أحد المنظمين.

الإمارات
أبوظبي
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
عبدالرزاق حمدالله
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