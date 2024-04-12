نوبل يُمدّد عقده مع «البايرن»



برلين (أ ف ب)



مدّد الحارس ألكسندر نوبل عقده مع العملاق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لأربع سنواتٍ جديدة حتّى 2029، لكنه سيبقى مع فريقه الحالي شتوتجارت بالإعارة لسنتين.

ونشر الناديان بياناً مشتركاً أكّدا فيه التمديد الخاص بكل منهما، ويعني تمديد عقد نوبل «27 عاماً» أنه من المتوقّع عودته إلى البايرن ليكون بديلاً للمخضرم مانويل نوير «38 عاماً» حين يعتزل.

انتقل نوبل إلى البايرن قادماً من شالكه، ضمن صفقة انتقال حر عام 2020، لكنه لم يخض سوى أربع مباريات مع النادي البافاري.

وقال الحارس، «أنا سعيد جداً بهذا القرار وبالثقة التي أظهرها البايرن تجاهي، في الوقت عينه، أشعر بحالة جيدة للغاية في شتوتجارت»، وأضاف «أريد أن أستمتع بالنجاح مع شتوتجارت، وأتخذ خطواتي على المستوى الشخصي». ولعب نوبل لموسمين مع موناكو الفرنسي بالإعارة، قبل أن ينتقل إلى شتوتجارت.

ويُقدّم شتوتجارت الذي صارع على البقاء في الموسم الماضي، موسماً مميزاً باحتلال المركز الثالث راهناً بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب، وفي طريقه للتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

وحافظ الحارس على نظافة شباكه في 12 مباراة، فيما تلقى مرماه 34 هدفاً في 29 مباراة خاضها ضمن الدوري والكأس.