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إلغاء «حفل دبلن» بعد «ليلة الرعب» في ليفربول!

إلغاء «حفل دبلن» بعد «ليلة الرعب» في ليفربول!
12 ابريل 2024 14:20

 
عمرو عبيد (القاهرة)


قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن حلم الألماني يورجن كلوب في التتويج بـ«ثلاثية» في موسمه الأخير مع ليفربول، «بات منقوصاً»، إذ إنه أقرب للخروج من «يوروبا ليج»، بعد «ثلاثية أتالانتا المهينة»، وأردفت أن «الطليان التهموا «الريدز» في عقر دارهم، حيث استغل أتالانتا حالة ليفربول «المثيرة للشفقة»، وضرب منافسه بـ«مطارق قاسية»، في مباراة الذهاب بالدور رُبع النهائي، ووصفت «ميرور» اللاعب جيانلوكا سكاماكا بـ«البطل السوبر».
ونشرت «تيليجراف» صورة حزينة للنجم المصري، محمد صلاح، بعد تلك الهزيمة الكبيرة حملت عنواناً بكلمات «كابوس كلوب»، وقالت إن صلاح لا يُمكنه الاختباء، والهروب من تلك الهزيمة «الساحقة» التي أدّبت «الريدز» ولقنته درساً لا يُمكن نسيانه.

 

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وكتبت «إكسبريس» أن سكاماكا ضرب ليفربول بقسوة في «ليلة الرعب» الأوروبية، أما «ديلي ميل» فقد وضعت صورتي كلوب وصلاح فوق غلافها مع عنوان «في مهب الريح»، حيث يبدو أن احتفالية رحيل كلوب المُنتظرة ستكون حزينة في نهاية موسمه الأخير.
وبعنوان «على كلوب أن ينسى يوروبا ليج»، نشرت «ديلي ميل» تقريراً عبر موقعها الإلكتروني نقلت فيه رأي جيمي كاراجر، ينصح من خلاله كلوب أن يمنح لاعبيه الأساسيين «راحة»، ويُشرك البدلاء في مباراة الإياب القارية، لأن المهمة «انتهت» حسب رأيه، وكتبت الصحيفة في تقرير آخر أن الأخطاء الدفاعية «الكارثية» كانت عديدة أمام فريق خطير ظهر بصورة رائعة، ولهذا حصل لاعبو أتالانتا على درجات مرتفعة جداً في تقييم الصحيفة الفني، مقابل حصول محمد صلاح على 6 درجات فقط مقابل 5.5 لجوميز و5 درجات فقط لنونيز، وعقب موجة سخرية «هائلة» تعرض لها ليفربول، وجماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت «ديلي ميل» أن كثيراً من جماهير «الريدز» تُفكر جدياً في استعادة أموالها، وإلغاء حجز تذاكر المباراة النهائية، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، إذ إن «الحفل الأخير» الذي توقعوا إقامته ليورجن كلوب في نهائي الدوري الأوروبي بات «سراباً»، بعد تلك النتيجة المُذلة!

 


وعلى الجانب الآخر، كانت الصحف الإيطالية في أوج سعادتها، حيث قالت «لاجازيتا»، إن أتالانتا ارتدى ثوب الأساطير في ليلة تاريخية غير عادية، بعدما أطاح «الطوفان الإيطالي» كل ما في طريقه بمدينة ليفربول، وبالطبع تصدرت صورة سكاماكا غلاف «كورييري ديللو سبورت» التي وصفته بـ«الساحر»، أما «توتوسبورت»، فقد قالت عنه، إنه «ملك أنفيلد».

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