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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحقق إنجازاً مزدوجاً في سباق أبروتسو

«الإمارات للدراجات» يحقق إنجازاً مزدوجاً في سباق أبروتسو
12 ابريل 2024 14:30

 
أبروتسو (وام)

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فاز فريق الإمارات للدراجات بمركزين من الثلاثة الأولى، في المرحلة الثالثة من سباق جيرو دابروتسو بإيطاليا بأداء جماعي متميز.
شهد السباق حصول أليكسي لوتسينكو من «فريق أستانا» على المركز الأول، وجاء دييجو أوليسي ثانياً، وآدم ييتس ثالثاً، وحقق آدم ييتس المركز الثاني في التصنيف العام، بفارق 14 ثانية فقط خلف لوتسينكو، مع اقتراب السباق من يومه الأخير، حيث يمتد من مونتوريو آل فومانو إلى لاكويلا بطول 173 كيلومتراً، وعاد ييتس دراج «فريق الإمارات» إلى السباق للمرة الأولى، عقب تعرضه لحادث في فبراير الماضي في «طواف الإمارات» أصيب فيه بارتجاج
وقال ييتس: «كنا نأمل في تحقيق الفوز، بعد أن قام الفريق ببذل الكثير من الجهود، وأعتقد أن لوتسينكو كان الأقوى خلال السباق، لم أصل إلى أفضل مستوياتي، بعد عودتي للمشاركة من جديد، وأحاول الوصول إلى الأداء الذي كنت أطمح إليه، وأداء الفريق جيد للغاية، ونسعى للفوز في المرحلة الأخيرة».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إيطاليا
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