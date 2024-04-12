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الرياضة

مشاركة كبيرة في فعاليات «جزر دبي»

مشاركة كبيرة في فعاليات «جزر دبي»
12 ابريل 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد) 

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تنطلق صباح السبت فعاليات «جزر دبي البحرية»، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع شركة نخيل، ضمن روزنامة الموسم البحري.
ويشمل الكرنفال 3 مسابقات مجتمعية متنوعة الأولى، هي بطولة دبي لصيد الاسماك بقوارب كاياك 2024، وسباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف، وسباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف كاياك.
وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بالحدث، والذي يبدأ مبكراً، مع استكمال إجراءات المشاركة في بطولة صيد الأسماك، ونزول القوارب والمشاركين إلى عرض مياه شواطئ دبي، حسب المنطقة المحددة، فيما يستعد المشاركون والمشاركات في الفعاليات الخاصة بقوارب كاياك وواقف، لخوض سباقات الفئات، والتي حددت بست سباقات.
وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة المنظمة حريصة على إقامة الفعاليات في أفضل الظروف، مشيراً إلى أن اللجنة تراقب حالة البحر، والتقارير الواردة كافة من أجل سلامة المشاركين، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي وجده الحدث، والذي أكدته قوائم التسجيل خاصة صيد الأسماك، حيث تجاوز العدد 160 متسابقاً ومتسابقة.
وقال محمد سيف المري، إن مسابقة صيد الأسماك، والتي تجمع المتسابقين من سن 18 سنة وما فوق يتنافسون لنيل جوائز فئتين، الأولى الكنعد، والثانية أكبر وزن على مدار اليوم لصيد أنواع معينة من الأسماك هي، الكنعد والسكل والضلع والجش والجد، حسب اللوائح والنظم.

الإمارات
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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