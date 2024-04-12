شباب الأهلي «أحمر» والدحيل «رصاصي»



دبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لدرع السوبر الإماراتي القطري الاجتماع التنسيقي لمباراة درع السوبر الإماراتي القطري التي تقام في 8:30 مساء السبت، على استاد راشد بدبي، وتجمع شباب الأهلي الإماراتي والدحيل القطري.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره ممثلو الفريقين، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل المنظم للحدث، عرض أطقم الفريقين، حيث يلعب شباب الأهلي بالأحمر، والدحيل بالرصاصي.

وحسب المادة 13 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، يتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وتشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة السابعة مساءً في منطقة المشجعين، تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية، وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار.

وتم تخصيص بوابات دخول الجماهير لتكون لجماهير الدحيل من بوابة المحيط الخارجي، مقابل القيادة العامة لشرطة دبي وبوابات المحيط الداخلي 2 و3، ولجماهير فريق شباب الأهلي من بوابة المحيط الخارجي: مقابل مركز اللولو، وبوابات المحيط الداخلي 5,6 و7، وبوابات دخول كبار الشخصيات والشخصيات المهمة، وفئة «بريميوم» يمين ويسار المنصة، وبوابة المحيط الخارجي، البوابة الرئيسة مقابل القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال الدكتور خالد الهاشمي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة: «الجماهير الحاضرة المباراة، على موعد مع العديد من الفعاليات تبدأ في السابعة مساءً خارج الملعب، من خلال إقامة منطقة مشجعين ترفيهية، وتستمر لنهاية المباراة، بالإضافة إلى توفير نقاط بيع مأكولات ومشروبات متنوعة في محيط الاستاد».

وأضاف «يسبق انطلاق المباراة، حفل استعراضي، يجسد قوة العلاقات بين البلدين، ويعزز أواصر الأخوة والمحبة، من خلال لوحة فنية متنوعة، ندعو الجماهير للحضور مبكراً، للاستمتاع بجميع فقرات هذا الحدث المميز، والأول من نوعه في المنطقة».