السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي «أحمر» والدحيل «رصاصي»

شباب الأهلي «أحمر» والدحيل «رصاصي»
12 ابريل 2024 14:47


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد


عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لدرع السوبر الإماراتي القطري الاجتماع التنسيقي لمباراة درع السوبر الإماراتي القطري التي تقام في 8:30 مساء السبت، على استاد راشد بدبي، وتجمع شباب الأهلي الإماراتي والدحيل القطري.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره ممثلو الفريقين، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل المنظم للحدث، عرض أطقم الفريقين، حيث يلعب شباب الأهلي بالأحمر، والدحيل بالرصاصي.
وحسب المادة 13 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، يتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.
وتشهد المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية من الساعة السابعة مساءً في منطقة المشجعين، تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية، وغيرها من الأنشطة المتاحة لجميع الأعمار.
وتم تخصيص بوابات دخول الجماهير لتكون لجماهير الدحيل من بوابة المحيط الخارجي، مقابل القيادة العامة لشرطة دبي وبوابات المحيط الداخلي 2 و3، ولجماهير فريق شباب الأهلي من بوابة المحيط الخارجي: مقابل مركز اللولو، وبوابات المحيط الداخلي 5,6 و7، وبوابات دخول كبار الشخصيات والشخصيات المهمة، وفئة «بريميوم» يمين ويسار المنصة، وبوابة المحيط الخارجي، البوابة الرئيسة مقابل القيادة العامة لشرطة دبي.
وقال الدكتور خالد الهاشمي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة: «الجماهير الحاضرة المباراة، على موعد مع العديد من الفعاليات تبدأ في السابعة مساءً خارج الملعب، من خلال إقامة منطقة مشجعين ترفيهية، وتستمر لنهاية المباراة، بالإضافة إلى توفير نقاط بيع مأكولات ومشروبات متنوعة في محيط الاستاد».
وأضاف «يسبق انطلاق المباراة، حفل استعراضي، يجسد قوة العلاقات بين البلدين، ويعزز أواصر الأخوة والمحبة، من خلال لوحة فنية متنوعة، ندعو الجماهير للحضور مبكراً، للاستمتاع بجميع فقرات هذا الحدث المميز، والأول من نوعه في المنطقة».

الإمارات
قطر
دبي
شباب الأهلي
الدحيل
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©