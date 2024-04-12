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الرياضة

أبوظبي تستضيف الجولة الختامية لـ«الفورمولا-1» 7 ديسمبر 2025

أبوظبي تستضيف الجولة الختامية لـ«الفورمولا-1» 7 ديسمبر 2025
12 ابريل 2024 16:40

 
ملبورن (رويترز) 

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كشف الاتحاد الدولي للسيارات، عن برنامج بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للعام المقبل، ويقام السباق الختامي في أبوظبي السابع من ديسمبر 2025.
وطبقاً لـ الروزنامة» يقام السباق الافتتاحي في أستراليا للمرة الأولى في ستة أعوام، بينما تغيب البحرين عن الجولة الافتتاحية، وينطلق الموسم المكون من 24 سباقاً في 16 مارس في ملبورن، بينما تحتفل البطولة بالذكرى 75 لانطلاقها.
وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021، بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022.
وغابت «الفورمولا-1» عن حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 2020 و2021، بسبب جائحة «كوفيد-19»، لكنها الآن ستستضيف الجولة الافتتاحية للموسم بدلاً من البحرين بسبب حلول شهر رمضان في مارس من العام المقبل.
ويقام أول سباق أوروبي في حلبة إيمولا الإيطالية مباشرة قبل سباقي موناكو وإسبانيا، وتقام السباقات الثلاثة في ثلاثة أسابيع متتالية.
ووجه ستيفانو دومينيكالي رئيس «الفورمولا-1» ورئيسها التنفيذي الشكر إلى جميع الشركاء على التزامهم ودعمهم في وضع برنامج البطولة للموسم المقبل «ما يبشر بعام رائع آخر في (الفورمولا-1)».
وأضاف دومينيكالي في بيان «أود الإشادة بفرقنا وسائقينا في (الفورمولا-1) أبطال رياضتنا، وبجماهيرنا حول العالم لاستمرارهم في متابعة (الفورمولا-1) بهذا الحماس الهائل».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الفورمولا-1
أستراليا
البحرين
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