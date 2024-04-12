ألونسو ينصح لاعبيه بـ «عدم التفكير»



ليفركوزن (أ ف ب)



نصح المدرب الإسباني شابي ألونسو لاعبيه ألا يفكروا كثيراً بما يحصل بعد المباراة التي تجمع فريقه باير ليفركوزن الأحد بضيفه فيردر بريمن، حيث ستكون الفرصة قائمة لحسم اللقب الأول للنادي في الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد 42 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، لا يزال ليفركوزن من دون هزيمة ما جعله، متقدماً بفارق 16 نقطة على كل من العملاق البافاري بايرن ميونيخ وشتوتجارت، إضافة لوصوله الى نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في 25 مايو، وقطعه شوطاً كبيراً نحو نصف نهائي «يوروبا ليج» بفوزه الخميس على ضيفه وستهام يونايتد الإنجليزي 2-0 في ذهاب ربع النهائي.

وستكون الفرصة قائمة أمام ليفركوزن لحسم لقبه الأول في الدوري الألماني، حين يستضيف فيردر بريمن الأحد في ختام المرحلة التاسعة والعشرين، حيث سيكون بحاجة إلى الفوز ليتوج بطلاً بغض النظر عن نتيجتي بايرن وشتوتجارت السبت ضد كولن وأينتراخت فرانكفورت توالياً.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي خاص بمباراة بريمن إن «الفريق مركّز، لديّ الثقة، وإذا فعلنا ذلك (فزنا)، سيكون لدينا شيء نحتفل به، لكن هناك 90 دقيقة لخوضها من أجل تحقيق هذا الفوز».

ويتحدث ابن الـ42 عاماً عن خبرة، إذ سبق له أن توج بلقب الدوري أربع مرات لاعباً مع ريال مدريد الإسباني (2012) وبايرن ميونيخ (2015 و2016 و2017).

واستناداً الى خبرته، نصح المدرب الباسكي لاعبيه قائلاً «لا تفكروا كثيراً بما سيحدث بعد ذلك»، مضيفاً «لحسن الحظ، هذه ليست فرصتنا الوحيدة (لحسم اللقب)، لكن بطبيعة الحال، نود أن نفوز الأحد، الاحتفال باللقب على أرضنا مع المشجعين سيكون جميلاً».

ومن الناحية الحسابية، يمكن أن يتوج ليفركوزن باللقب السبت من دون أن يلعب في حال خسارة بايرن وشتوتجارت، لكن ألونسو يستبعد هذا السيناريو لأنه «سيكون مفاجأة كبيرة جداً».

وتابع «لأكون صادقاً، أفضل أن نفوز باللقب على أرض الملعب بانتصارنا».

وبابتسامته المعتادة، رد ألونسو باللغة الإسبانية على الصحفيين الذين أتوا إلى ليفركوزن خصيصاً من أجل مشاهدة النادي يحتفل باللقب، مع ترجمة ردوده بنفسه الى الألمانية أيضاً، رافضاً التخطيط لاحتفالات محتملة في حال حسم اللقب.