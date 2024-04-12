60 ألف مشجع حضروا كأس السوبر السعودي في أبوظبي



أبوظبي (وام)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن حضور أكثر من 60 ألف مشجع لمباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، الذي أقيم في أبوظبي من 8 إلى11 أبريل الجاري، بمشاركة 4 فرق، هي الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة.

وتوج الهلال بطلاً للكأس عقب فوزه على الاتحاد في المباراة النهائية 4-1، على استاد محمد بن زايد.

وجمعت مباريات نصف النهائي للكأس، كل من الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، وفاز بها الاتحاد، والثانية الهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد، وفاز بها الهلال ليتأهل للمباراة النهائية مع الاتحاد.

وكانت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قد فازت بعطاء استضافة بطولة كأس السوبر السعودي، لتقام للمرة الأولى في دولة عربية خارج السعودية.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن النجاح الذي حققته بطولة كأس السوبر السعودي لهذا الموسم، يعزز رصيد النجاحات التي تحققها العاصمة أبوظبي في تنظيم الأحداث الرياضية.

وأضاف «نبارك لفريق نادي الهلال اللقب، ونشكر كل من وضع بصمته في تفاصيل هذا الحدث الرياضي المهم».

وشهدت البطولة مشاركة كبار نجوم كرة القدم، من أبرزهم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله.