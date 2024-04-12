سينر يثأر في مباراة ماراثونية!



موناكو (أ ف ب)



بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الـ12 عالمياً أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للتنس، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و6-2، ولحق به الإيطالي سينر المصنف الثاني عالمياً، بفوزه على الدنماركي هولجر رود 6-4 و6-7 و6-3.

في المباراة الأولى، احتاج اليوناني البالغ 25 عاماً، والمتوّج باللقب عامي 2021 و2022 إلى ساعة و22 دقيقة للتغلب على منافسه المصنف الـ17، علماً أنه كان خرج من الدور ربع النهائي العام الماضي.

وفشل اللاعبان في الاحتفاظ بإرساليهما في المجموعة الأولى، مع 3 حالات للكسر في الأشواط الثلاثة الأولى، لكن تسيتسيباس كان أول من احتفظ بإرساله ليتقدم 3-1.

وعندما كانت النتيجة 5-4 لمصلحة تسيتسيباس، استدعى خاتشانوف المعالج بسبب ألم في الجزء الداخلي من فخذه الأيسر.

قال تسيتسيباس «كنت فعالاً للغاية منذ البداية، وكان لديّ سرعة كبيرة واكتسبت زخماً، وحاولت القيام بدوري والضغط وقد سارت الأمور بشكل جيد».

وفي المباراة الثانية، ثأر سينر لخسارته أمام رود بالذات في نصف نهائي هذه الدورة العام الماضي، لكنه خاض ماراثونية للتخلص منه 6-4 و6-7 و6-3 على مدى ساعتين و40 دقيقة.

والفوز هو الخامس والعشرون لسينر في 26 مباراة منذ مطلع العام الحالي، علماً بأن الخسارة الوحيدة التي تعرض لها كانت أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي أنديان ويلز.

نجح سينر في كسر إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى، وحافظ على إرساله ليحسمها في مصلحته.

ظل التعادل سيد الموقف في المجموعة الثانية، على الرغم من أن سينر حصل مرتين على فرصة كسر إرسال رود عندما تقدم عليه في المرتين 40-0 لكن الأخير نجح في إنقاذ الموقف.

وفي الجولة الفاصلة حصل سينر على فرصتين جديدتين لحسم النتيجة عندما تقدم 6-4، لكن رود نجح في الفوز بالنقاط الأربع التالية ليفوز بها ويفرض مجموعة ثالثة.

وظل التعادل قائماً في الثالثة حتى 3-3 قبل أن يفوز الإيطالي بثلاثة أشواط توالياً وبالمباراة.