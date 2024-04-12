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الرياضة

جوارديولا يكشف موقف فودين وإيدرسون من المشاركة أمام لوتون تاون

جوارديولا يكشف موقف فودين وإيدرسون من المشاركة أمام لوتون تاون
12 ابريل 2024 19:39

 
لندن (د ب أ)

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قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه سيتعرف على الحالة البدنية للاعبيه بعد التدريب الأخير، استعداداً لمواجهة لوتون تاون غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأضاف جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، أنه سيتم تقييم حالة فيل فودين مهاجم الفريق البدنية قبل اتخاذ قرار بمشاركته في مواجهة الغد.
وتابع أن البرازيلي إيدرسون، حارس المرمى، سيتواجد أساسياً في مواجهة لوتون، وذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 3-3 في ملعب «سانتياغو برنابيو». ورفض مدرب مانشستر سيتي حسم موقف مدافعه كايل والكر، حيث أكد أن اللاعب الذي غاب مؤخراً عن مباريات الفريق بسبب الإصابة، لا يزال يخضع لتقييمات الجهاز الطبي، قبل اتخاذ قرار بعودته للمشاركة في المباريات.
وبسؤاله حول شعور رودري، لاعب وسط الفريق، بالإرهاق من المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة وحاجته للراحة، أوضح جوارديولا أنه في حال كان اللاعب مرهقاً فإنه لن يشارك.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الثاني وأرسنال المتصدر.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
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