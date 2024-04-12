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الرياضة

23 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» لـ«الألعاب الخليجية»

23 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» لـ«الألعاب الخليجية»
12 ابريل 2024 21:00

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 4 منتخبات وهي الإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.
وتُقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم احتساب إجمالي النقاط في تحديد الترتيب النهائي، وستقام جميع المباريات على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي.
واختار المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي 23 لاعباً للمشاركة في هذه الدورة وهم هود صالح المنهالي، فلاح زايد الزعابي (الجزيرة) هزاع فيصل بن عقل، عبدالله راشد عبدالله (العين) مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي (الوحدة) سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، فهد خليل إبراهيم (النصر) إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت (الوصل) محمد أحمد مشموم، محمد بطي محمد، علي حسن الجسمي، عبدالله أحمد عبدالله (شباب الأهلي) عبيد عمران عبيد، حميد إبراهيم السويدي، عمير يوسف الريسي،، بطي حمد عبدالله (الشارقة) محمد يوسف عبدالله (الفجيرة) محمد الخياط ( سيتي أف سي).
واعتمدت اللجنة الفنية للدورة جدول المباريات، حيث تنطلق الجولة الأولى يوم الثلاثاء 16 أبريل بمباراة منتخبنا مع شقيقه منتخب عُمان في تمام الساعة 16:45، تليها مباراة الكويت والبحرين في الساعة 20:30، وتُقام الجولة الثانية يوم الجمعة 19 أبريل ويلتقي فيها منتخبنا مع شقيقه البحريني في الساعة 16:45، ومنتخب الكويت مع منتخب سلطنة عمان في الساعة 20:30، وتقام الجولة الثالثة والختامية يوم الاثنين 22 أبريل ليلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الكويتي في الساعة 16:45، ومنتخب سلطنة عمان مع نظيره البحرين في الساعة 20:30.

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