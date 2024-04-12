هدى المطروشي نائباً لرئيس «آسيوي» الخماسي الحديث

سيؤول (وام)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للخماسي الحديث أعضاء المجلس الجديد للاتحاد القاري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية، وفازت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد حصولها على 10 أصوات من أصل 21 صوتاً يحق لهم الانتخاب.

كما فازت كل من اليابان، وسنغافورة وكازاخستان أيضاً بمقعد نواب الرئيس، وتم انتخاب هان جون لي من كوريا الجنوبية رئيساً للاتحاد الآسيوي.

وأعربت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بانتخابها من قبل الجمعية العمومية للاتحادات الآسيوية، موجهة الشكر لكافة الأعضاء على ثقتهم الغالية.

وأكدت المطروشي أنها ستعمل من أجل تطوير اللعبة، مع كافة أعضاء الاتحاد، والاستفادة من التجارب الناجحة في نشر اللعبة وصناعة الأبطال على المستوى المحلي والإقليمي.