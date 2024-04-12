شباب الأهلي يغازل «السوبر الإماراتي القطري» أمام الدحيل

دبي (الاتحاد)

يبحث شباب الأهلي «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، في الموسم الماضي، عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه المليئة بالبطولات، حينما يستقبل ضيفه الدحيل بطل دوري نجوم قطر، على لقب «النسخة الأولى» من «درع السوبر الإماراتي القطري»، والذي يجمع الفريقين في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

واستحق القطبان التنافس على لقب النسخة الأولى «درع السوبر الإماراتي القطري»، بعدما تُوج شباب الأهلي بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي منذ «الجولة 25»، وهو التتويج الثامن لـ «الفرسان» باللقب، بعد مواسم 1974-1975 و1975- 1976 و1979- 1980 و2005- 2006 و2008- 2009 و2013- 2014 و2015- 2016 و2022- 2023، لينفرد بـ «وصافة» أكثر الأندية فوزاً باللقب بعد العين.

في المقابل، انتظر الدحيل حتى الجولة الأخيرة للموسم الماضي، لحسم تتويجه بلقبه «الثامن» في«دوري نجوم قطر»، والأول منذ آخر تتويج موسم 2019- 2020.

وأكمل «الفرسان» جاهزيته لمواجهة «درع السوبر»، بالفوز على ضيفه الجزيرة 3-2، الأحد الماضي، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى «37 نقطة»، واستبق «الفرسان» فوزه على الجزيرة في الدوري، بتخطي عقبة الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز 4-3، والتأهل إلى «المربع الذهبي».

وشهدت منافسات الموسم الحالي، خروج شباب الأهلي من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام النصر السعودي 2-4، قبل أن يودع «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» من ربع النهائي بالخسارة أمام الوصل 0-3، مقابل التأهل إلى نصف نهائي «الكأس الأغلى»، بالفوز على الشارقة 4-3.

بدوره، تجاوز الدحيل ضيفه السد 3-1 في قمة «الجولة 20» من الدوري القطري، في التجربة الرسمية الأخيرة قبل مواجهة شباب الأهلي، وسجل للدحيل قائد الفريق المعز علي، والكيني مايكل أولونجا وسلطان البريك.

ويحتل الدحيل المركز السادس في «الدوري القطري» برصيد 25 نقطة بنهاية «الجولة 20»، وخاض الفريق 19 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، والتعادل 4 مرات، مقابل الخسارة في 8 مباريات، وسجل هجومه 35 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 37 هدفاً. وشهدت منافسات الموسم الحالي، خروج الدحيل من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة التي تصدرها النصر السعودي، ومحلياً خرج الفريق من ربع نهائي الكأس، بالخسارة أمام العربي 1-3 في ربع النهائي، والخروج من الدور ذاته لكأس الاتحاد بالخسارة أمام الخور 1-2.

وتبرز في «القمة الخليجية» لشباب الأهلي والدحيل «المبارزة التكتيكية» التي تجمع الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي والباحث عن التتويج الثاني في موسمه الأول مع «الفرسان»، والذي استهله بالظفر بلقب «كأس السوبر» لموسم 2023- 2024 بالفوز على القياسي على الشارقة 6-2.

في المقابل، يشرف على تدريب الدحيل الفرنسي كريستوف جالتييه، والذي تولى قيادة الفريق بداية من أكتوبر 2023، وهو من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية، حيث نجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع سانت إتيان، والدوري الفرنسي رفقة ليل 2020- 2021 وباريس سان جيرمان 2022- 2023.

ويعول «الفرسان» على مجموعة من أبرز نجومه بقيادة المهاجم مؤنس دبور الذي سجل ثنائية مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة، ليرفع رصيده الشخصي إلى 8 أهداف، في صدارة هدافي فريقه، وضمن قائمة «التوب 10» لهدافي الدوري، علاوة على تألق الدولي يحيى الغساني، في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير عودة مرتقبة لصانع ألعاب الفريق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا.

وعلى الجهة المقابل، يقود الدولي القطري المعز علي هجوم الدحيل، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة الثلاثي كريم بوضياف، البرازيلي فيليبي كوتينهو، والمهاجم إسحاق الحاجي، بعد الإصابة في مباراة الجولة الأخيرة للدوري أمام السد.



شباب الأهلي في الموسم الحالي:

دوري أبطال آسيا: الدور التمهيدي

كأس رئيس الدولة: التأهل إلى نصف النهائي

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الخروج من ربع النهائي

دوري أدنوك للمحترفين: المركز الثاني

مباريات الدوري: 17

الفوز: 11

التعادل: 4

الخسارة: 2

الأهداف له: 42

الأهداف عليه: 20



الدحيل في الموسم الحالي:

دوري أبطال آسيا: دور المجموعات

كأس الدوري القطري: الخروج من ربع النهائي أمام العربي 1-3

كأس الاتحاد القطري: الخروج من ربع النهائي أمام الخور 1-2

دوري قطر: المركز السادس

مباريات الدوري: 19

الفوز: 7

التعادل: 4

الخسارة: 8

الأهداف له: 35

الأهداف عليه: 37