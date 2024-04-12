الصهباني: «المشاركة الإيجابية» هدف «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

غادرت صباح أمس، بعثة منتخبنا الأولمبي إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا، تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والتي تنطلق الاثنين المقبل، وتستمر إلى 3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، حيث يلعب منتخبنا، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

وتتنافس 16 منتخباً في النهائيات المرتقبة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، وحيث تضم كل منها 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب التي اختارها مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي» 23 لاعباً، وهم راكان وليد المنهالي، أحمد الحمادي، أحمد فوزي، مبارك بني زامة، زايد سلطان الزعابي «الجزيرة»، محمد عبدالرحمن، سلطان البدواوي «حتا»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس «النصر»، خميس أحمد المنصوري «بني ياس»، حارب عبدالله، بدر ناصر، محمد يوسف، حمد عبدالله المقبالي «شباب الأهلي»، سلطان عادل، ياسر حسن، محمد البلوشي «اتحاد كلباء»، محمد عباس، حازم محمد «العين»، عبدالله حمد، عبدالله أحمد «الوحدة»، فهد باروت «الإمارات»، خالد توحيد «الشارقة».

ويلتحق لاعبو الشارقة، وشباب الأهلي ببعثة «الأبيض الأولمبي» بالدوحة، بعد نهاية مشاركتهم في مباراتي كأس السوبر القطري الإماراتي، ودرع السوبر القطري الإماراتي أمام العربي القطري، والدحيل القطري على التوالي.

وأكد مطر عبيد الصهباني، مشرف «الأبيض الأولمبي»، أن «المشاركة الإيجابية» تعد هدف المنتخب في النهائيات المرتقبة، وأن مباراة الجولة الأولى في المجموعة الثانية أمام كوريا الجنوبية والمقررة في الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد عبدالله بن خليفة، تعد بمثابة «مفتاح» للمشاركة بشكل عام.

وقال الصهباني الذي جرى تعيينه مطلع أبريل الحالي في منصب مشرف المنتخب، إلى جانب عصام عبدالله مديراً للمنتخب، في تصريحات لـ «الاتحاد» قائلاً: «صدمنا بواقع المشاركة والفترة القصيرة للتدريبات قبل انطلاق البطولة، في الوقت الذي خضنا فيه تدريبين فقط بصفوف مكتملة لكل اللاعبين».

وأضاف: «كل الأندية لبت النداء بالتحاق لاعبيها بقائمة المنتخب، وفي المقابل لم نجد بداً من السماح للاعبين الذين احتاجت إليهم أنديتهم للمشاركة في المباريات الأخيرة على صعيد كل المنافسات، بما فيها الجزيرة بعد مخاطبته إدارة المنتخب قبل يومين بشأن مشاركة ثلاثة من لاعبيه في مباراة العين «المؤجلة» من «الجولة 13» للدوري، في الوقت الذي سيلتحق فيه لاعبو شباب الأهلي والشارقة بالمنتخب، بعد نهاية مشاركتهم في السوبر الإماراتي القطري»، لافتاً إلى أن المشاركة المرتقبة للمنتخب في النهائيات القارية، لا تتزامن مع «أيام الفيفا».وحول تعليقه على مجموعة «الأبيض الأولمبي» في النهائيات، والتي وصفها الاتحاد الآسيوي بكونها «الأصعب»، قال الصهباني: «قطعاً المجموعة صعبة، ونلعب أمام منتخبات أعدت نفسها بشكل جيد، بما فيها كوريا الجنوبية الذي أقام معسكراً بالإمارات منذ أكثر من أسبوعين بصفوف مكتملة».

وأضاف: «اللاعبون يدركون أهمية المواجهات المقبلة، ونضع نصب أعيننا تحقيق نتائج إيجابية، وتركيزنا الأساسي على مباراة الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، كونها المفتاح للاستمرار في مشوار النهائيات». وأشار مدير «الأبيض الأولمبي» إلى أن افتقاد المنتخب عدداً من عناصره الأساسية، أثر في مردود النتائج في مبارياته الودية الأخيرة، بما فيها المشاركة في بطولة غرب آسيا، وقال: «نعرف أن النتائج في المباريات الودية ليست مقياساً، ولكنها تبقى مهمة، كونها تمنح الجهاز الفني انطباعاً عن مستويات اللاعبين»، وذكر أن فترة الإعداد الحالية اقتصرت على 5 أيام قبل انطلاق النهائيات، غاب فيها مجموعة من اللاعبين، في انتظار اكتمال عقد المنتخب في الدوحة.

وستكون المشاركة المرتقبة هي الخامسة لـ «الأبيض الأولمبي»، في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 2014 «عُمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، 2022 «أوزبكستان»، مقابل فشل وحيد في التأهل لنهائيات نسخة الصين 2018، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات.

وجاء تأهل «الأبيض الأولمبي» بتصدره ترتيب المجموعة السابعة، بالتعادل من دون أهداف مع الصين، ثم الفوز على الهند 3-0، ليضمن احتلال المركز الأول، وشارك المنتخب استعداداً للنهائيات في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2024، حيث خسر 0-1 أمام مصر، وتعادل 1-1 مع العراق، وخسر 0-1 أمام تايلاند، قبل أن يعود ويخسر أمام إندونيسيا 0-1 في ودية أخيرة.