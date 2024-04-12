«نجود» تحصد كأس «الأبكار المفتوح» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينظمه اتحاد سباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات اليوم الثاني، والتي خصصت لسن الحقايق لهجن الجماعة لمسافة 4 كلم في أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة في العاصمة أبوظبي.

وحلقت «نجود» لمبارك حمد تراحيب بن نايفة الهاجري بلقب الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت الكأس، وجائزة مالية قدرها مليون ونصف مليون درهم، ووصلت إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 6:44:06 دقيقة.

وتُوج «الأبجر» لمبارك بن قطامي بن سعيد الخييلي، ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، وكان أول الواصلين إلى خط النهاية في 5:39:07 دقيقة، وحصد الجائزة وقدرها مليون درهم.

وتصدرت «ند» لمحمد صالح حمد حرحب الشوط الرئيسي الثالث، وحازت على كأس الأبكار «إنتاج»، وجائزة قدرها مليون ونصف مليون درهم، سجلت توقيتاً قدره 5:43:07 دقيقة.

وذهب ناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان «إنتاج» إلى «شيبوب» لعلي سيف

علي راشد الكتبي، الذي حاز على بندقية، وجائزة قدرها مليون درهم، بعد أن تصدر المشاركين بتوقيت 5:44:1 دقيقة.

وشهد اليوم الأخير من منافسات سن الحقايق 25 شوطاً في الفترة الصباحية و17 شوطاً في الفترة المسائية، وخصصت اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية كبيرة للمشاركين في المهرجان.

توج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين في أشواط الرموز.

تنطلق اليوم منافسات سن «اللقايا» لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي في الوثبة بالعاصمة أبوظبي، وتركض نخب الأصايل على مدى 26 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، يحصل من خلالها الفائزون على سيارات وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز حتى العاشر، وفي الفترة المسائية 10 أشواط.

«الذاير» تتألق في الفترة الصباحية

أقيم 25 شوطاً في الفترة الصباحية، وانتزعت «الذاير»، لفاران عتيق محمد البريد المري، ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى «لهب» لسلطان علي سلطان الكتبي.

وتصدرت «عالية»، لسيف عبيد محمد الخالص العامري، بناموس الشوط الثالث للأبكار، فيما استطاع «شاهين» لمحمد علي محمد حماد الشامسي الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان.

وشهدت الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر، فوز «أسياد» لعلي راشد مسلم العمري، و«نوع» لفهد سعيد سالم الجحافي، و«عجيب» لجمعة راشد سعيد بالغافرية، و«خطيرة» لصالح حمد صالح العامري، و«سمحة» لعبدالعزيز خالد عبدالله العطية، و«الحصان» لمحمد عتيق زيتون المهيري، و«وعد» لعبيد مصبح عبيد العميمي، و«شواهين» لسعيد سالم حمد الجديلي، و«شباب» لراشد علي مطر حفئة الكتبي، و«سمحة» لأحمد معيوف بالكدش العامري، و«غارة» لحمد عبدالله راشد عبدالله القرح. وأسفرت الأشواط من السادس عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز «مغادر» لفهد سعيد سليم الجحافي، و«تذكار» لراشد طالب راشد شريم المري، و«الظبي» لحمد حميد منصور الدرعي، و«مكلف» لسيف محمد شوط الخييلي، و«وديان» لسالم حمد محمد سليم العويسي، و«ضرغام» لعبدالله محمد بالقرين العامري، و«سهم» لعامر حمد عامر العامري، و«كفو» لمحمد سالم سعيد الوهيبي، و«اسياد» لسعيد هلال طراف المنصوري، و«الهيلعي» لأحمد علي عمر المنصوري.