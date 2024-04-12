السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة «كأس آسيا تحت 23»

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة «كأس آسيا تحت 23»
12 ابريل 2024 22:12

دبي (الاتحاد)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 من قضاة الملاعب الإماراتية للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.
وتضم قائمة قضاة ملاعبنا المشاركين في البطولة كلاً من يحيى الملا وأحمد عيسى درويش (ساحة) وياسر سبيل (مساعد) ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو).
وجاء الاختيار بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحكام خلال مشاركتهم في إدارة مختلف المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

أخبار ذات صلة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الصهباني: «المشاركة الإيجابية» هدف «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
التحكيم الإماراتي
قطر
كأس آسيا تحت 23 عاماً
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©