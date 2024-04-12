السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العربي بطل «السوبر الإماراتي القطري» على حساب الشارقة

العربي بطل «السوبر الإماراتي القطري» على حساب الشارقة
12 ابريل 2024 22:22

علي معالي (دبي)
توج فريق العربي القطري بلقب كأس السوبر «الإماراتي القطري» الأول، بعد الفوز على الشارقة 1- 0 في المباراة التي جرت على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصل «الأحلام العرباوي» على أول نسخة من هذه البطولة، ومبلغ 800 ألف دولار، وحصل فريق الشارقة على الوصافة ومبلغ 400 ألف دولار، سجل هدف المباراة الوحيد التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 58.
وبهذه الهزيمة يواصل فريق الشارقة سلسلة الخسائر، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، لتتأكد حالة التراجع التي يعيشها «الملك» خلال هذه الفترة، ولم يقدم الشارقة العرض المنتظر منه على مدار شوطي المباراة.
بدأ الشارقة المباراة بطريقة لعب 4- 3- 3، في انطلاقة هجومية واضحة، في المقابل بدأ العربي بطريقة 4- 4- 2، وكانت فرص الفريق القطري هي الأخطر في التهديف خاصة كرة رافينها قبل نهاية الشوط بقليل، ولم تظهر الخطورة المتوقعة من ماريجا وكايو لوكاس نظراً للرقابة اللصيقة، إضافة إلى الضغط المستمر من لاعبي خط وسط العربي، وحاول بيانيتش قيادة وسط «الملك» من خلال التمريرات العرضية لفتح ثغرات في دفاعات العربي، وتحركت لوان بيريرا من طرفي الملعب لكن دون جدوى، ولم تكن هناك أي هجمة مؤكدة لـ«الملك»، بينما أظهر شاهين عبدالرحمن مستوى جيداً في الانقضاض على الكرات في الوقت المناسب.
وفي الشوط الثاني وضحت رغبة العربي الكبيرة في التقدم من خلال فرصة من يوسف المساكني، حتى جاءت الدقيقة 58 ليترجم التفوق العرباوي بهدف جميل بعد اختراق غريب لدفاعات الشارقة.
وكانت أخطر فرص الشارقة من موسى ماريجا في الدقيقة 65 تصدى لها جاسم الهيل حارس العربي، وحاول كوزمين الدفع بكل أوراقه الهجومية لتغيير نتيجة المباراة وسنحت فرصة خطيرة لكايو سددها برأسه، لكن دون جدوى لتنتهي بفوز العربي بهدف.

أخبار ذات صلة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
190 مبدعاً وكاتباً من 25 دولة ضيوف «الشارقة القرائي للطفل»
الشارقة
العربي القطري
أولاريو كوزمين
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©