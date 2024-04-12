العربي بطل «السوبر الإماراتي القطري» على حساب الشارقة

علي معالي (دبي)

توج فريق العربي القطري بلقب كأس السوبر «الإماراتي القطري» الأول، بعد الفوز على الشارقة 1- 0 في المباراة التي جرت على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصل «الأحلام العرباوي» على أول نسخة من هذه البطولة، ومبلغ 800 ألف دولار، وحصل فريق الشارقة على الوصافة ومبلغ 400 ألف دولار، سجل هدف المباراة الوحيد التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 58.

وبهذه الهزيمة يواصل فريق الشارقة سلسلة الخسائر، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، لتتأكد حالة التراجع التي يعيشها «الملك» خلال هذه الفترة، ولم يقدم الشارقة العرض المنتظر منه على مدار شوطي المباراة.

بدأ الشارقة المباراة بطريقة لعب 4- 3- 3، في انطلاقة هجومية واضحة، في المقابل بدأ العربي بطريقة 4- 4- 2، وكانت فرص الفريق القطري هي الأخطر في التهديف خاصة كرة رافينها قبل نهاية الشوط بقليل، ولم تظهر الخطورة المتوقعة من ماريجا وكايو لوكاس نظراً للرقابة اللصيقة، إضافة إلى الضغط المستمر من لاعبي خط وسط العربي، وحاول بيانيتش قيادة وسط «الملك» من خلال التمريرات العرضية لفتح ثغرات في دفاعات العربي، وتحركت لوان بيريرا من طرفي الملعب لكن دون جدوى، ولم تكن هناك أي هجمة مؤكدة لـ«الملك»، بينما أظهر شاهين عبدالرحمن مستوى جيداً في الانقضاض على الكرات في الوقت المناسب.

وفي الشوط الثاني وضحت رغبة العربي الكبيرة في التقدم من خلال فرصة من يوسف المساكني، حتى جاءت الدقيقة 58 ليترجم التفوق العرباوي بهدف جميل بعد اختراق غريب لدفاعات الشارقة.

وكانت أخطر فرص الشارقة من موسى ماريجا في الدقيقة 65 تصدى لها جاسم الهيل حارس العربي، وحاول كوزمين الدفع بكل أوراقه الهجومية لتغيير نتيجة المباراة وسنحت فرصة خطيرة لكايو سددها برأسه، لكن دون جدوى لتنتهي بفوز العربي بهدف.