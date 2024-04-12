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الرياضة

تحديات «يو إف سي 308» تنطلق 26 أكتوبر

تحديات «يو إف سي 308» تنطلق 26 أكتوبر
13 ابريل 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«يو إف سي»، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عن تنظيم بطولة يو إف سي 308 المرتقبة 26 أكتوبر المقبل، في «الاتحاد أرينا» في أبوظبي.
من المقرر أن تنطلق بطولة يو إف سي 308، خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، إلى جانب سلسلة فعاليات متميزة طوال الأسبوع، من ضمنها فعاليات مخصصة للمشجعين، حفلات موسيقية، وعروض ضيافة مميزة، وفعاليات رائعة بمشاركة نخبة من النجوم، ما يعزز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط.
وتعد بطولة يو إف سي 308 المرتقبة الفعالية الـ 19 التي تحتضنها العاصمة الإماراتية، وثانية الفعاليات المقررة لهذا العام، بعد «ليلة النزال» من «يو إف سي»، التي تقام 3 أغسطس.
تُقام هذه الفعاليات في إطار الشراكة الممتدة بين يو إف سي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي شهدت توسعاً خلال العام الماضي، لتشمل عودة يو إف سي إلى المنطقة مع سلسلة من الفعاليات المستمرة طوال العام، وسرعان ما أصبحت هذه الفعاليات المرموقة جزءاً أساسياً من تقويم البطولات القتالية العالمية والإقليمية، التي شهدت مواجهات شهيرة بين أبرز أبطال يو إف سي.
وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا استضافة حدث عالمي كبير بحجم بطولة يو إف سي 308 في أبوظبي، وشهدنا على مدى الأعوام الخمسة الماضية فعاليات استثنائية استضافتها العاصمة الإماراتية تضمنت أقوى النزالات والمواجهات ومهّدت لبروز الأبطال، وسلطت الضوء على المواهب الصاعدة، مخلّفة وراءها أروع الذكريات للجماهير على امتداد المنطقة والعالم، وأتطلع لهذه الفعالية المتميزة في أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للفنون القتالية المختلطة».
وتُطرح قريباً باقات تذاكر كبار الشخصيات على موقع «أون لوكيشن»، الوكيل الرسمي لمؤسسة «يو إف سي» لتجارب كبار الشخصيات، وتتيح باقات التذاكر الرسمية حجز مقاعد مميزة، وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة، ولقاء نجوم «يو إف سي».

يو إف سي
دائرة الثقافة والسياحة
الاتحاد أرينا
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