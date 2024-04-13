ساليرنيتانا.. «مسألة وقت»!



روما (أ ف ب)



ألحق لاتسيو خسارة قاسية بساليرنيتانا 4-1، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 15 نقطة، وبات سقوطه إلى الدرجة الثانية مسألة وقت ليس إلا، بعد أن حقق فوزين فقط في الموسم الحالي، آخرها في 30 ديسمبر الماضي، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الدوري.

واستعاد لاتسيو نغمة الانتصارات، بعد خسارتين توالياً أمام يوفنتوس 0-2، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وأمام جاره روما في «ديربي العاصمة» 0-1، في الجولة الأخيرة.

وتناوب على تسجيل أهداف لاتسيو، البرازيلي فيليبي اندرسون «7 و35»، والأوروجوياني ماتياس فتسينو «14»، والدنماركي جوستاف أيساكسن «87»، وللخاسر الفرنسي لوم تشونا «16».