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الرياضة

تشافي: الرحيل أنقذ برشلونة من كارثة!

تشافي: الرحيل أنقذ برشلونة من كارثة!
13 ابريل 2024 09:56

 
لندن (د ب أ)

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قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إن موسم فريقه كان سيصبح كارثياً، إذا لم يقرر الرحيل بنهايته.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن تشافي «44 عاماً أعلن رحيله عن الفريق، بعد الهزيمة على ملعبه بنتيجة 3-5 أمام فياريال في يناير الماضي، وذلك بعد عامين ونصف العام على رأس الإدارة الفنية للفريق.
وقال تشافي في ذلك الوقت إن قراره سيجعل اللاعبين أكثر حرية، وقد ثبت صحة ذلك حيث يدخل برشلونة في مواجهة مع قادش «السبت»، بعد 12 مباراة متتالية، من دون هزيمة في كل البطولات، وجاءت آخر تلك المباريات في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث فاز الفريق الكتالوني 3- 2، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي: مع اتخاذ القرار كنت متأكداً من أن الأمور ستسير على هذا النحو، إذا لم يحدث ذلك ستكون كارثة، ولقد أخبرت رئيس النادي بذلك».
وأضاف: «لقد بحثت الأمر في النادي، ولو لم أقرر ذلك ما كنا لننافس الآن».
وبسؤاله حول إذا ما كان سيغير رأيه بشأن قراره أجاب تشافي: «أخبرتكم في كل مؤتمر صحفي أن لا شيء تغير».
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

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تشافي هيرنانديز
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