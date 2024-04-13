ميتز.. «قلب الطاولة»



باريس (أ ف ب)



قلب ميتز تخلفه أمام ضيفه لانس إلى فوز 2-1، في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

تقدم لانس بهدف سجل فلوريان سوتوكا «13 من ركلة جزاء»، ورد ميتز بهدفين سجلهما مهاجمه الجورجي جورجيس ميكوتادزه «34 و45+3».

وبهذه الخسارة فشل لانس في الصعود إلى المركز الخامس، وبقي سادساً برصيد 43 نقطة، في حين رفع ميتز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

والفوز هو الأول لميتز على أرضه بعد 4 هزائم توالياً.

وبعد فرصة أولى لميتز، عندما أطلق دانلي جان جاك كرة قوية تصدى لها الحارس الدولي بريس سامبا، نجح لانس في افتتاح التسجيل، عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، إثر إعاقة حارسه الجزائري ألكسندر أوكيدجا لويسلي سعيد، ليسددها سوتوكا بنجاح، مفتتحاً التسجيل لفريقه.

بيد أن ميتز نجح في قلب النتيجة رأساً على، عقب قبل نهاية الشوط الأول أولاً، عندما أدرك التعادل بهدف ولا أروع من تسديدة رائعة سددها ميكوتادزه، وسكنت سقف شباك لانس «34»، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رافعا رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم.