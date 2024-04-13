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الرياضة

أرتيتا يشيد بمشاعر «المدفعجية»!

أرتيتا يشيد بمشاعر «المدفعجية»!
13 ابريل 2024 10:03

 
لندن (د ب أ)

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أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بتحكم اللاعبين في مشاعرهم خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 2-2 مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أرتيتا اعترف بأن الأجواء كانت عاطفية للغاية في «ملعب الإمارات»، لكن لاعبيه نجحوا في التعامل مع ذلك الضغط بشكل جيد، ونجحوا في التسجيل في الدقائق الأخيرة، وذلك قبل مباراة الإياب في «أليانز أرينا» الأسبوع الجاري.
وفي حديثه قبل مواجهة أرسنال مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي «الأحد»، قال أرتيتا: «كان هناك الكثير لنخرج به من المباراة».
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، وصاحب المركز الثالث.

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أرسنال
أرتيتا
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ليفربول
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