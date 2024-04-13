«فورور» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في إيطاليا



إيطاليا (الاتحاد)



حصد الجواد «فورور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريموندو ستيفانو سايو، كأس الوثبة ستاليونز ـ نوا نوا، والذي أقيم بمضمار سان روسور بمقاطعة بيزا في إيطاليا، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

واجتمع للسباق، 10 أمهار ومهرات عربية أصيلة بسن ثلاث سنوات فقط، تنافست على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه 6600 يورو، وجاء السباق مثيراً ومتكافئاً بين المتنافسين.

وتمكن المهر «فورور» من خطف اللقب ببراعة من غريمه المهر «أورلاندو جو» لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيي، وقيادة جافينو سانا، وسجل البطل المنحدر من نسل «معزز»، زمناً 1:39:00 دقيقة، فيما جاء ثالثاً المهر «هاكونا متاتا» للمالك، والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة الفارس ديفيد سيروكا.

ويعد السباق هو الثالث بمضمار بيزا في إيطاليا، حيث أقيم السباق الأول 29 فبراير، والثاني 17 مارس الماضي، ومن الواضح أن السباق الثالث شهد زيادة في عدد الخيول المشاركة، بلغ 10 أمهار ومهرات بسن ثلاث سنوات فقط، وهذا يؤكد مدى اهتمام المربين والملاك بشريحة سباقات الخيول العربية في سباقات المهرجان العالمي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.