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«التجديف» يطارد حلم «أولمبياد باريس» في «التحدي الآسيوي»

«التجديف» يطارد حلم «أولمبياد باريس» في «التحدي الآسيوي»
13 ابريل 2024 11:27


أبوظبي (الاتحاد)

يستعد منتخب التجديف لخوض التحدي الآسيوي الجديد، بخوض تصفيات «القارة الصفراء» المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
ويمثل منتخب التجديف الحديث في المحفل الآسيوي المرتقب، والذي ينطلق يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام، في إنشون بكوريا الجنوبية بطلنا حمد سعيد المطروشي لاعب نادي الحمرية، والذي ينافس في فردي الرجال.
ويغادر وفد اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الأحد، متوجهاً إلى سيؤول، ومنها إلى إنشون، ويضم حمد المطروشي، والمهدي قريدي المدير الفني لمنتخب التجديف.
ومن المنتظر أن يستكمل المطروشي فور وصوله إلى مقر الإقامة في إنشون التي تحتضن التصفيات القارية، برنامجه التدريبي، استعداداً لبدء المهمة الآسيوية، وخوض منافسات فردي الرجال.

 

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وحرص محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث على الاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمشاركة، وتوفير فرص النجاح للمنتخب، من أجل مواصلة الإنجازات، مشيداً بدعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد، ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ونادي الحمرية، والعمل المستمر للجهاز الفني المشرف على المنتخب.
من جانبه، قال المهدي قريدي، إن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «أولمبياد 2024» تعد فرصة مهمة لأبطالنا، مشيراً إلى أن المطروشي يعد من أفضل نجوم غرب آسيا في تخصص الفردي، ويملك حظوظ التأهل إلى المحفل الأولمبي الكبير.
خاض حمد سعيد المطروشي نجم منتخبنا للتجديف الحديث، ضمن الوفد منافسات مسابقة التجديف الفردي «كلاسيك» لمسافة 2000 متر التي جرت هذا العام، ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانجتشو الصينية.

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اتحاد الشراع والتجديف
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أولمبياد باريس 2024
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