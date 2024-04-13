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الرياضة

تن هاج: «اليونايتد» يحتاج إلى مهاجم

تن هاج: «اليونايتد» يحتاج إلى مهاجم
13 ابريل 2024 11:55

 
مانشستر (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد، من أجل التخلص من متاعبه التهديفية.
وأحرز «الشياطين» 45 هدفاً في الموسم الحالي، وهي الحصيلة الأقل بين أول 10 فرق في الترتيب على مستوى البطولة.
وأحرز الدنماركي راسموس هويلوند «21 عاماً» الذي انضم للنادي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني «90 مليون دولار» في أغسطس الماضي 13 هدفاً في 34 مباراة في جميع المنافسات.
وأحرز أنتوني مارسيال هدفين في الموسم الحالي، وهو مصاب منذ يناير، بينما حصل الفريق على بعض المساعدة، من جانب الجناح الأيسر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الذي أحرز 9 أهداف في 41 مباراة.
وأحرز ماركوس راشفورد 8 أهداف في 38 مباراة هذا الموسم، رغم أنه سجل 30 هدفاً في الموسم الماضي.
وكان تن هاج استبعد إمكانية التعاقد مع مهاجم في يناير، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، لكنه أكد المضي قدماً في هذه الخطط في نهاية الموسم.
وقال المدرب الهولندي، «أعتقد أن ذلك سيساعد، نحتاج إلى المزيد من الخيارات في كل مركز، وهذا لم يتوفر لنا في بعض المراكز هذا الموسم، وهذا كان له تأثير سلبي على النتائج».
وأضاف تن هاج «نعمل خلف الكواليس على خطط للبحث عن المواهب، الخطة جاهزة، لكنها تحتاج للتنفيذ».
وعبر تن هاج عن ثقته في أن الملاك الجدد للنادي سيتحركون سريعاً لتنفيذ بعض الخطط التي وضعها الطاقم الفني.
ويحتل «اليونايتد» المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 49 نقطة، قبل سبع مباريات من نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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