«سقوط البطل» يشعل صراع «صدارة الغربية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



اشتعل الصراع على صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد سقوط دنفر ناجتس «حامل اللقب» على أرض سان أنتونيو سبيرز 120-121.

ورغم الرصيد الهزيل لسبيرز وفقدانه منذ فترة بعيدة الأمل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، تابع لاعب الارتكاز الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما تألقه.

سجّل ابن العشرين عاماً 34 نقطة، التقط 12 متابعة، ومرّر خمس كرات حاسمة، ليترجم مباراة بعد أخرى التوقعات الملقاة على كتفيه في موسمه الأول في الدوري.

وبموازاة إصابات عدّة لحقت بلاعبي سبيرز، عبّر المدرب جريج بوبوفيتش عن سعادته من النتيجة، بعد أن قلب فريقه تأخراً كبيراً بلغ 23 نقطة مطلع الربع الثالث.

قال المدرّب المخضرم «حقاً أنا فخور بفريقي، لقد قدموا شوطاً ثانياً رائعاً، لكن قاموا بهذا الأمر طوال الموسم، الاستسلام ليس من طباعهم».

أضاف «بطبيعة الحال، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، عوّض آخرون الفراغ، فيكتور هو فيكتور، لقد قام بالكثير من الأشياء، لكن الأمر لم يكن متاحاً لولا الآخرين».

أردف بوبوفيتش الذي أضاف لفريقه الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 21 نقطة، و12 متابعة «الجميع ساهموا ويستحقون الفوز».

في المقابل، سجّل لدنفر الكندي جمال موراي 35 نقطة، وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة، 12 تمريرة حاسمة، و7 متابعات.

ذهب دنفر إلى تكساس، وهو مدرك أن فوزه في آخر مباراتين، يضمن له صدارة المنطقة الغربية، ولكن خسارة المباراة أمام سبيرز، متذيل ترتيب المنطقة «21 فوزاً، و60 خسارة»، أجّل الحسم حتى الأحد، اليوم الأخير من مباريات الدور المنتظم.

ويتساوى أوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبروولفز ودنفر بـ56 فوزاً، و25 خسارة، في صدارة المنطقة، بينما ضمن بوسطن سلتيكس «63-18» صدارة الشرقية، والدوري منذ فترة.