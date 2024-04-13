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الرياضة

المنصوري يشارك في «مونديال الدراجات»

المنصوري يشارك في «مونديال الدراجات»
13 ابريل 2024 12:26

 
دبي (الاتحاد) 

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يشارك أحمد المنصوري لاعب منتخب الدراجات في بطولة العالم المقامة حالياً في كندا، وهي المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى «أولمبياد باريس»، ضمن سلسلة كأس العالم، بعد جولتي أستراليا وهونج كونج، بعدما خاض «سباق الإقصاء»، وينتظر المشاركة في سباق الأومنيوم.
ويبحث المنصوري عن إنجاز جديد، وجمع أكبر عدد من النقاط، قبل الإعلان الرسمي عن المتأهلين إلى «باريس 2024»، وذلك يوم 22 أبريل الجاري.
ويطمح مجلس إدارة الاتحاد إلى تأهل المنصوري، ليلحق باللاعبة صفية الصايغ التي حسمت الصعود إلى «الأولمبياد».
ويشارك المنصوري في البطولة، بوجود يوسف ميرزا المدير الفني، وشريف عبدالله مساعد المدرب، وانتظم اللاعب في معسكر إعداد داخلي وخارجي، قبل خوض البطولة المهمة، والتي تأتي في ختام مشوار طويل خاضه «الدراج الإماراتي»، وشهد تألقه في العديد من البطولات على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.
وأكد يوسف ميرزا مدرب المنتخب، أن المشاركة في البطولة تأتي في ختام مشوار التصفيات والمرحلة الأخيرة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس»، مشيراً إلى أن الأمل كبير في صعود المنصوري إلى البطولة رسمياً، في ختام رحلة كبيرة خاضها، من أجل الوصول إلى حلمه، وهو المشاركة في «باريس 2024».

الإمارات
الدراجات الهوائية
باريس
أولمبياد باريس 2024
أحمد المنصوري
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