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الرياضة

سان جيرمان يضحي بـ «الرباعي» من أجل «النسر»!

سان جيرمان يضحي بـ «الرباعي» من أجل «النسر»!
13 ابريل 2024 12:39

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يكثف باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه، من أجل إيجاد «بديل سوبر» لنجمه الشاب كيليان مبابي الذي يرحل بنهاية الموسم، في طريقه إلى ريال مدريد، ما لم تحدث مفاجأة، واستقر اختيار إدارة النادي على المهاجم النيجيري فيكتورأوسيمين هداف نابولي الإيطالي، ولكن ذلك يتطلب «تضحية» بالاستغناء عن 4 لاعبين يأخذون الطريق العكسي إلى نابولي، وهم كارلوس سولير، ولوكاس بيرالدو، وماركو أسينسيو، وكانج - إن لي.
وذكرت صحيفة «إيل ماتينو» الإيطالية أن «العملية التبادلية» تستهدف تخفيض قيمة المبلغ الذي يطلبه نابولي، مقابل الاستغناء عن خدمات «النسر النيجيري»، المقدر بـ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وفي حالة موافقة سان جيرمان على العرض، فإن أوسيمين سيكون موجوداً في باريس هذا الصيف، ليوقع عقداً مدته 4 سنوات، ويحصل على راتب 13 مليون يورو سنوياً، إلى جانب احتفاظه بـ «حقوق الصورة» كاملة، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات متقدمة بين الناديين الفرنسي والإيطالي، من أجل توقيع أوسيمين هذا الصيف، مع إدخال اللاعبين الأربعة، أو بعضهم في الصفقة، لتقليل المبلغ الذي يدفعه سان جيرمان.
وإذا لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لكارلوس سولير الذي كان معروضاً أصلاً للبيع منذ الشتاء الماضي، حيث لا يلعب إلا نادراً، فإن الثلاثة الآخرين بيرالدو وأسينسيو وكانج - إن لي، يحتاجهم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، بين الحين والآخر في عملية «المداورة»، ولهذا لابد أن يحسم إنريكي الأمر مع إدارة النادي أولاً، حتى يمكنهم الرحيل، ويتمكن أوسيمين من توقيع عقده.
وقالت الصحيفة، إن نابولي يرغب في ضم أسينسيو وكانج -إن لي وسولير وبيرالدو إلى صفقة أوسيمين، من أجل تدعيم صفوفه، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لسان جيرمان لكي يوفر جزءاً من قيمة الشرط الجزائي الذي يطلبه نابولي «120 مليون يورو».


 

باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
فيكتور أوسيمين
نابولي
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